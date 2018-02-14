Железную дорогу в Мариуполе могут убрать от побережья

14.02.2018 13:38

В проект обновления генплана Мариуполя будет входить трансформация всей транспортной инфраструктуры города.



По словам главного архитектора города А. Каверина, ключевые изменения ожидают железную дорогу. Ее хотят убрать от побережья Азовского моря и пустить на западную сторону. Это позволит расширить набережную для отдыхающих.



До тех пор, пока на востоке страны продолжается вооруженный конфликт, город можно развивать только в западном направлении не смотря на то, что восточное является предпочтительным. После того, вооруженный конфликт окончится, будут приниматься новые решения.



Также в Мариуполе будут строить пересадочный узел, который объединит и аэропорт, и железнодорожный вокзал, и автомобильный вокзал. Но этот проект будут реализовывать не одно десятилетие.

Напомним, на мариупольском побережье появились остановочные павильоны.



