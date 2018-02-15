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Битва за связь для неподконтрольного Донбасса: озвучены последние данные от МинВОТ
По состоянию на 15.02.2018, предоставлены гарантии безопасности представителями отдельных районов Луганской области на восстановительные работы на поврежденных линиях связи. Вскоре ожидается начало работ.
Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. При этом отмечается, что гарантий безопасности от представителей отдельных районов Донецкой области не получено.
Отмечается, что 09.02.2018 по координации МинВОТ, с целью бесперебойного предоставления услуг мобильной связи на всей территории Донецкой, Луганской областей и создание резервных каналов связи, компанией Vodafone -Украина были поданы дополнительные заявки на безопасное выполнение аварийно восстановительных работ на поврежденных участках в Общий центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Напомним, что с 11 января в ОРДЛО стала не доступна связь "Vodafone Украина". Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области), а также в районе Счастья (серая зона между неподконтрольной и подконтрольной частями Луганщины). В этой связи жители массово начали переходить на услуги "республиканских" мобильных операторов (в "ДНР" – "Феникс", в "ЛНР" – "Лугаком"). На Луганщине связь починили 18 января. Оккупанты Донетчины сделать этого не дали до сих пор.
После вчерашней встречи в Минске и официальные представители Киева, и посланцы от оккупированного Донбасса высказались за необходимость возвращения украинского мобильного оператора Vodafone (МТС) на неподконтрольную часть Донетчины. Но между словами и делами – пропасть.
Сегодня стало известно, что у работающего в ОРДО на "отжатых" у "Киевстара" мощностях местного мобильного оператора "Феникса" стало на 340 тысяч абонентов больше с момента отключения Vodafone.
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Теги: Донбасс, ремонт, мобильная связь, ОРЛО, ОРДО, МинВОТ, Vodafone-Украина
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