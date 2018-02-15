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Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
После вчерашней встречи в Минске и официальные представители Киева, и посланцы от оккупированного Донбасса высказались за необходимость возвращения украинского мобильного оператора Vodafone (МТС) на неподконтрольную часть Донетчины. Но заявления, сделанные в Минске, очень часто расходятся с тем, что происходит на самом деле.
Пресс-секретарь бывшего президента Украины Леонида Кучмы (он представляет в Трехсторонней контактной группе переговорщиков по Донбассу в Минске украинскую сторону) Дарка Олифер, комментируя вчерашние переговоры в столице Беларуси, отметила: "Украинская сторона требует гарантий безопасности для восстановления мобильной связи на территории ОРДО. В общем необходимо починить 17 объектов, однако пока ни один из приборов не исправлены за отсутствия режима тишины".
В свою очередь, Виктория Талакина - пресс-секретарь главы делегации пророссийской группировки "ДНР" на минских переговорах, т.н. "председателя народного совета" псевдореспублики Дениса Пушилина – уверяет, что участники Контактной группы в ходе вчерашнего заседания в Минске "наметили ряд шагов по восстановлению в ДНР связи мобильного оператора Vodafone".
Напомним, что с 11 января в ОРДЛО стала не доступна связь "Vodafone Украина". Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области), а также в районе Счастья (серая зона между неподконтрольной и подконтрольной частями Луганщины). В этой связи жители массово начали переходить на услуги "республиканских" мобильных операторов (в "ДНР" – "Феникс", в "ЛНР" – "Лугаком"). На Луганщине связь починили 18 января. Оккупанты Донетчины сделать этого не дали до сих пор.
На днях т.н. "министр связи ДНР" Виктор Яценко отметил: "Долги Vodafone по электроэнергии не имеют никакого отношения к тому, что на территории ДНР до сих пор не возобновилась работа украинского оператора. Для этого следует устранить повреждение кабеля на их территории, из-за которого собственно и пропал сигнал".
Это признание, по сути, опровергает ранее высказанную самим Яценко ложь о том, что беда де в отсутствии электроэнергии на ряде объектов Vodafone в "ДНР", а также в том, что украинский мобильный оператор якобы не расплатился с оккупантами за потребляемую электроэнергию. Эту же "установку" недавно повторил главарь "ДНР" Александр Захарченко: мол, причиной отсутствия связи Vodafone являются долги украинского оператора за потребленные энергоресурсы.
Впрочем, никого не удивляет, что оккупанты запутались в версиях. Причины, по которым они не дают вернуть Vodafone, прекрасно известны: обогащение местного оператора "Феникс" (работает на отжатых у "Киевстара" мощностях и недавно заявил, что с 16 января ввел в эксплуатацию уже 160 новых базовых станций) и дальнейшая изоляция жителей бандитской "республики" (по сути – заложников) от большой Украины.
Глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Вадим Черныш в интервью изданию "Деловая столица" отметил, Российская Федерация делает все для того, чтобы разорвать любые контакты людей, которые находятся в оккупации с людьми на остальной территории Украины.
"Я полагаю, что блокада была использована как предлог, чтобы как можно дальше и дальше отдалять Донбасс от Украины - прекращать экономические и культурные контакты, делать информационное поле замкнутым. Таким образом, укрепляется обособленность этой территории, чтобы создавать там некий вакуум и манипулировать населением Донбасса. Это основная цель России. Но пока это ей не удается", - отмечает министр.
Черныш поясняет: "Иностранные наблюдатели фиксируют более 30 тыс. пересечений линий соприкосновения каждый месяц. То есть все время поддерживается связь между населением. И это нельзя потерять! Поэтому наше министерство выступает за более комфортное пересечение линии соприкосновения. Мы считаем, что сервисы следует улучшить, чтобы люди с неподконтрольных территорий могли их получать беспрепятственно. Также важно поддерживать мобильную связь. Вот все эти моменты невозможно измерить в цифрах, что прекрасно понимают в Кремле, и поэтому постоянно пытаются прекратить наши контакты с Донбассом".
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Теги: Донбасс, Минск, Vodafone, мобильная связь, ДНР, ОРДО
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