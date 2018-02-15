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Архив - Донецкая область

Члены "ДНР" предупредили наблюдателей СММ, что "ожидается обстрел"

15.02.2018 21:20
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Члены "ДНР" предупредили наблюдателей СММ, что "ожидается обстрел"

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 15 февраля), наблюдателей столкнулись с ограничение свободы передвижения на неподконтрольной части Донетчины.

Так, вооруженный член "ДНР" не пропустил патруль Миссии через блокпост в н. п. Минеральное (неподконтрольный правительству, 10 км к северо-востоку от Донецка).

Кроме того, два члена "ДНР" (один вооруженный, другой без оружия) остановили патруль Миссии на западном въезде в н. п. Новая Таврия (неподконтрольный правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя) и заявили, что команде СММ следует покинуть это место, поскольку здесь ожидается обстрел с закрытых позиций.



Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, СММ ОБСЕ
 
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