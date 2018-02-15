Члены "ДНР" предупредили наблюдателей СММ, что "ожидается обстрел"

15.02.2018 21:20

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 15 февраля), наблюдателей столкнулись с ограничение свободы передвижения на неподконтрольной части Донетчины.



Так, вооруженный член "ДНР" не пропустил патруль Миссии через блокпост в н. п. Минеральное (неподконтрольный правительству, 10 км к северо-востоку от Донецка).



Кроме того, два члена "ДНР" (один вооруженный, другой без оружия) остановили патруль Миссии на западном въезде в н. п. Новая Таврия (неподконтрольный правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя) и заявили, что команде СММ следует покинуть это место, поскольку здесь ожидается обстрел с закрытых позиций.