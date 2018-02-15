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Дети Донбасса стали заложниками украинских чиновников
Представители правозащитных организаций предлагают Кабинета министров Украины упростить процедуры получения статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.
"Парламентской ассамблеей Совета Европы опубликован отчет по защите детей, пострадавших в результате вооруженного конфликта, подготовленный специальным докладчиком Севиндж Фаталиевой. В нем обращается внимание на то, что в Украине больше 580 тысяч детей, пострадавших в результате вооруженного конфликта, 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц, треть из которых - дети", - сообщила правовой аналитик БФ "Право на защиту" Ксения Карагяур во время пресс-конференции.
Правозащитники отмечают, что украинское законодательство гарантирует защиту прав детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Украина присоединилась к Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Конвенции ООН по правам ребенка.
Ксения Карагяур подчеркнула: "По практике государств, особое уважение и защиту детей, пострадавших в результате конфликта, включают, кроме защиты от насилия, и помощь в доступе к медицинским услугам, образования, питания и другую помощь".
На практике получить статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов почти невозможно. Так, только 6 детей получили данный статус в прошлом году.
"Общественные организации, в том числе БФ" Право на защиту", подчеркивают необходимость внесения изменений в постановление правительства №268 о порядке предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Это может сделать только правительство путем принятия еще одного акта, который изменит уже действующий документ", - отметила Ксения Карагяур.
Ранее общественные организации обратились к вице-премьер-министр, председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма и министра социальной политики Украины с просьбой учесть изменения, наработанные еще в прошлом году рабочей группой по вопросам разработки нормативно-правовых актов и методической базы в сфере социальной защиты детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов.
Теги: Донбасс, дети, защита, Кабмин, правозащитники
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