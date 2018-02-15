- АТО: Боевики используют артиллерию, у ВСУ потери09:14
- Бурятские тащат: писатель-комбат ДНР сделал громкое признание по войне на Донбассе08:35
- В «ДНР» пояснили, почему у «Феникса» украинский номер07:55
- На Донбассе за сутки погиб один украинский военный – штаб АТО07:27
- Захарченко отказался от «национализации» Vodafone07:12
- Расстрел Донбасса: сводные данные от СММ ОБСЕ22:30
- На Донетчине расследуют дело педофила22:10
- Команда СММ ОБСЕ заметила на оккупированном Донбассе танки неустановленного типа21:55
- "Железный занавес" в ОРДЛО опускается21:40
- Геращенко пояснила основні тези Мінських угод та плани України щодо повернення окупованого Донбасу21:29
Донецк изуродуют граффити боевика "Моторолы"
Художники из пропагандистского "творческого" объединения "АртТаран" в рамках проекта "Знай наших" намерены создать весной на одном из донецких домов граффити, изображающее террориста Арсена Павлова, известного под позывным "Моторола".
В пресс-службе общественной организации "Молодая республика" (пропагандистский отряд пророссийской группировки "ДНР") уточнили, что граффити "Героя ДНР" будет нанесено на здание в центре Донецка.
Напомним, что Арсен Павлов родился 2 февраля 1983, Ухта, Коми АССР.
Три года служил в 77-й гвардейской отдельной Московско-Черниговской ордена Ленина Краснознамённой ордена Суворова бригаде морской пехоты как связист, отсюда и его прозвище.
Якобы дважды принимал участие в контртеррористических операциях в Чечне (подтверждения этому нет).
Работал на автомойке в Ростове-на-Дону. 15 марта 2012 года Октябрьским судом г. Ростова-на-Дону совместно с неким Денисенко был осужден на лишение свободы сроком 1 год 6 месяцев условно за угон автомобиля без цели хищения с автомойки, на которой они работали.
Во время российской агрессии против Украины стал одним из видных командиров в рядах оккупантов. Отличался особой жестокостью, на его совести – убитые пленные воины, а также гражданские лица.
16 октября 2016 погиб в лифте дома № 121 по улице Челюскинцев в Донецке, где проживал. По одной из версии - сработало самодельное взрывное устройство, закреплённое на тросе лифта.
Власти самопровозглашенной "ДНР" обвинили в гибели Моторолы украинские спецслужбы. Между тем, одной из версий является его устранение российскими спецслужбами либо же самими местными боевиками.
В оккупированном Донецке в связи с гибелью "Моторолы" устроили трёхдневный траур. Прощались с оккупантом в Донецком театре оперы и балета, после чего гроб с телом пронесли по улицам города.
Похоронили террориста на кладбище, известном как "Донецкое море".
10 декабря 2017-го активисты "Молодой республики" установили памятный знак "Звезду Героя" на дом по ул. Челюскинцев, 121, где жил и погиб командир батальона "Спарта", российский оккупант Арсен Павлов (известен под позывным "Моторола").
Теги: Донецк, Донбасс, граффити, ДНР, боевик Моторола
- Тьма, огонь, ужас и смерть: фото с места взрыва в Донецке (ФОТО)
- Украинский журналист стал работать на ДНРовцев (ВИДЕО)
- В "ДНР" рапортуют об успехах - собрали рекордное количество подписей под петицией в ООН
- Недоброе утро Донецка: после обстрела ранен мирный житель и поврежден газопровод
- В центре Донецка взрыв! Есть жертвы
- В доме, где живет Моторола, вывесили украинский флаг
- "А дальше посмотрим", - в "ДНР" пригрозили захватом новых территорий Украины – террорист Губарев озвучил планы боевиков09:38
- АТО: Боевики используют артиллерию, у ВСУ потери09:14
- Бурятские тащат: писатель-комбат ДНР сделал громкое признание по войне на Донбассе08:35
- В «ДНР» пояснили, почему у «Феникса» украинский номер07:55
- На Донбассе за сутки погиб один украинский военный – штаб АТО07:27
- Захарченко отказался от «национализации» Vodafone07:12
- Расстрел Донбасса: сводные данные от СММ ОБСЕ22:30
- На Донетчине расследуют дело педофила22:10
- Команда СММ ОБСЕ заметила на оккупированном Донбассе танки неустановленного типа21:55
- "Железный занавес" в ОРДЛО опускается21:40
- Три заблокированных российских сайта попали в десятку самых популярных в Украине09:45
- "А дальше посмотрим", - в "ДНР" пригрозили захватом новых территорий Украины – террорист Губарев озвучил планы боевиков09:38
- Тупик и перевыборы президента. Разведка США рассказала о ближайшем будущем Украины 09:36
- В Берлине началась борьба за «Золотых медведей»09:30
- АТО: Боевики используют артиллерию, у ВСУ потери09:14
- Спокойная зимняя погода в Украине: синоптики предсказывают регионам страны до 9 градусов мороза, а также снег с дождем08:45
- Бурятские тащат: писатель-комбат ДНР сделал громкое признание по войне на Донбассе08:35
- Киевское "Динамо" упустило победу в Афинах (ВИДЕО)08:30
- У некоторых украинцев могут забрать пенсии: названо условие08:15
- В «ДНР» пояснили, почему у «Феникса» украинский номер07:55
- Дебальцеве: втрати, обман та висновки14:07
- Почему нельзя прощать человека просто так22:36
- Эксперты рассказали о вреде зубных щеток22:00
- Доктор Комаровский: Подробная инструкция по борьбе с вирусами21:35
- Шесть причин полюбить молочные продукты19:49
- Пять способов снижения температуры без таблеток14:10
- Как справиться с негативными воспоминаниями?10:10
- Медики развенчали популярные мифы о простуде09:41
- Почему с 1 ночи до 3 утра нужно обязательно спать07:19
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения
- Народный синоптик рассказал, когда в Украине начнется теплая весна
- Битва за связь для неподконтрольного Донбасса: озвучены последние данные от МинВОТ
- Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия
- В Минске стороны наметили шаги для восстановления связи Vodafone в ДНР
- Казанский напомнил "ДНР", чем закончилась "ДКР": Приказали "республиканцам" влиться в состав Украины