Донетчина: в музее найдена угроза

15.02.2018 19:06

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили об опасности, обнаруженной ими в музее Старобешево (неподконтрольная часть Луганщины).



Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 14 февраля), в музее н. п. Старобешево (неподконтрольный правительству, 32 км к юго-востоку от Донецка), наблюдатели зафиксировали остатки боеприпасов, выставленные в нескольких экспозициях.



Сотрудники музея сообщили, что целью проведения экспозиций является повышение уровня осведомленности местных жителей, в том числе школьников, об опасности, которую представляют мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Однако, по оценке наблюдателей, находившиеся в музее остатки боеприпасов представляли потенциальную угрозу для посетителей.