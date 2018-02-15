Последние новости раздела
- АТО: Боевики используют артиллерию, у ВСУ потери09:14
- Бурятские тащат: писатель-комбат ДНР сделал громкое признание по войне на Донбассе08:35
- В «ДНР» пояснили, почему у «Феникса» украинский номер07:55
- На Донбассе за сутки погиб один украинский военный – штаб АТО07:27
- Захарченко отказался от «национализации» Vodafone07:12
- Расстрел Донбасса: сводные данные от СММ ОБСЕ22:30
- На Донетчине расследуют дело педофила22:10
- Команда СММ ОБСЕ заметила на оккупированном Донбассе танки неустановленного типа21:55
- "Железный занавес" в ОРДЛО опускается21:40
- Геращенко пояснила основні тези Мінських угод та плани України щодо повернення окупованого Донбасу21:29
ФК "Шахтер" прописался в Мариуполе
15.02.2018 13:20
Донецкий футбольный клуб "Шахтер" сменили место регистрации на Мариуполь. Теперь, дончане, как юридическое лицо, находятся в Мариуполе по адресу ул. Сеченова, 71А. Следует отметить, что в Донецке "Шахтер" находился на ул. Артема, 86А, сообщает ТСН.
О том, что дончане сменят прописку было известно еще в декабре 2017 года. Напомним, что в связи с военными действиями на Донбассе, "Шахтер" покинул Донецк в 2014 году. После "Донбасс Арены" команда Паулу Фонсеки сменила уже 2 стадиона - "Львов Арена" и ОСК "Металлист" в Харькове.
Теги: Донецк, Донбасс, Мариуполь, ФК "Шахтёр"
Читайте также:
- В мэры городов Донбасса рвутся сыновья, пенсионеры и... гинеколог
- Что ждет украинцев в 2009 году
- Вандалы повредили почти два десятка поездов в Донецкой области
- Власть прошлась по рынкам
- Поля, леса и здания в огне!
- Подростки из оккупированного Донецка полтора суток добирались на концерт "Океана Эльзы"
- "А дальше посмотрим", - в "ДНР" пригрозили захватом новых территорий Украины – террорист Губарев озвучил планы боевиков09:38
- АТО: Боевики используют артиллерию, у ВСУ потери09:14
- Бурятские тащат: писатель-комбат ДНР сделал громкое признание по войне на Донбассе08:35
- В «ДНР» пояснили, почему у «Феникса» украинский номер07:55
- На Донбассе за сутки погиб один украинский военный – штаб АТО07:27
- Захарченко отказался от «национализации» Vodafone07:12
- Расстрел Донбасса: сводные данные от СММ ОБСЕ22:30
- На Донетчине расследуют дело педофила22:10
- Команда СММ ОБСЕ заметила на оккупированном Донбассе танки неустановленного типа21:55
- "Железный занавес" в ОРДЛО опускается21:40
- Три заблокированных российских сайта попали в десятку самых популярных в Украине09:45
- "А дальше посмотрим", - в "ДНР" пригрозили захватом новых территорий Украины – террорист Губарев озвучил планы боевиков09:38
- Тупик и перевыборы президента. Разведка США рассказала о ближайшем будущем Украины 09:36
- В Берлине началась борьба за «Золотых медведей»09:30
- АТО: Боевики используют артиллерию, у ВСУ потери09:14
- Спокойная зимняя погода в Украине: синоптики предсказывают регионам страны до 9 градусов мороза, а также снег с дождем08:45
- Бурятские тащат: писатель-комбат ДНР сделал громкое признание по войне на Донбассе08:35
- Киевское "Динамо" упустило победу в Афинах (ВИДЕО)08:30
- У некоторых украинцев могут забрать пенсии: названо условие08:15
- В «ДНР» пояснили, почему у «Феникса» украинский номер07:55
- Дебальцеве: втрати, обман та висновки14:07
- Почему нельзя прощать человека просто так22:36
- Эксперты рассказали о вреде зубных щеток22:00
- Доктор Комаровский: Подробная инструкция по борьбе с вирусами21:35
- Шесть причин полюбить молочные продукты19:49
- Пять способов снижения температуры без таблеток14:10
- Как справиться с негативными воспоминаниями?10:10
- Медики развенчали популярные мифы о простуде09:41
- Почему с 1 ночи до 3 утра нужно обязательно спать07:19
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения
- Народный синоптик рассказал, когда в Украине начнется теплая весна
- Битва за связь для неподконтрольного Донбасса: озвучены последние данные от МинВОТ
- Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия
- В Минске стороны наметили шаги для восстановления связи Vodafone в ДНР
- Казанский напомнил "ДНР", чем закончилась "ДКР": Приказали "республиканцам" влиться в состав Украины