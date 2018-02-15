Геращенко пояснила основні тези Мінських угод та плани України щодо повернення окупованого Донбасу

15.02.2018 21:29

Представник України в гуманітарній підгрупі на мінських переговорах щодо ситуації на Донбасі, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко разом з представником в політичній підгрупі Ольгою Айвазовською визначили ключові тези щодо Мінських угод (в третю річницю їх подписання). А також розповіли про стратегічні завдання Києву на 2018 рік щодо вирішення конфликту на Донбасі.



Ці тези Геращенко приводить на своїй сторінці у Фейсбуці:



- мінський процес - не самостійна дефініція, він похідний від рішень нормандського формату й саме в нормандському форматі приймаються рішення, а в Мінську лише напрацьовують варіанти імплементаціі угод;



- важливим є тристоронній формат груп : Украіна - РФ - ОБСЄ, на засідання також запрошують представників ОРДЛО, які , звичайно , повністю контрольовані РФ;



- ключове завдання мінських угод: припинення повномасштабного наступу , завдяки цьому вдалося зберегти тисячі життів цивільних і військових;



- санкціі проти РФ прив‘язані до виконання Росією мінських угод, аж до відновлення украінського контролю над украінсько- російського кордону. Тому РФ була змушена зупинитися в наступі й просуванні вглиб України, тому Москва там мріє руками Украіни, п‘ятоі колони і наших корисних ідіотів розірвати мінські угоди і позбутися санкцій;



- жоден пунки мінських угод РФ не виконано, й це виклмкає обурення й стурбованість всіх наших партнерів, а украінська влада на всіх інших майданчиках вимагає посилити тиск на РФ;



- можна скільки завгодно розмірковувати про інші формати, але жоден не має сенсу без РФ за столом переговорів, бо Росія війну розпочала, й вона має відповідати , й на неї має тиснути весь світ. Поки що немає згоди РФ на жоден інший формат, тому розмови про женевський, будапештський чи інший формат поки виглядають примарними;



- за цей рік Україна, наша влада, армія не здали жодного сантиметру українськоі землі, навпаки, крок за кроком відвойовуємо. Звільнення України від окупанта можливо тільки в політико- дипломатичний спосіб за посилення й підтримки нашоі армії ( патріотична й мотивована, героїчна, НАША);



- стратегічні завдання на 2018: це миротворча місія на всій окупованій територіі, аж до кордону , з широким мандатом тимчасової адміністарції , з мандатом примусу до миру. В миротворчій місії не може бути представників країни - окупанта, вбивця не буває миротворцем;



- заяви деяків політиків про поетапну місію - це прокремлівська маячня, бо з РФ не буває ніяких етапів, все закінчується на першому етапі й далі йде по кремлівському сценарію, тому мандат місії має бути визначений резолюцією, і вона відразу має зайти на всю окуповану територію;



- принциповими й першочерговими залишаються перші й ключові блоки мінських угод: безпековий і гуманітарний. Повне припинення вогню, сталий режим тиші, звільнення всіх незаконно утримуваних на окупованих територіях і в тюрмах Кремля, розблокування процесу пошуку зниклих безвісти.