Ходаковский рассказал, как в "ДНР" обдирают людей и режут предприятия

15.02.2018 20:59

Бывший "глава" "Совета безопасности" пророссийской группировки "ДНР" Александр Ходаковский, который является одним из главных критиков главаря псевдореспублики Александра Захарченко, выдал очередную порцию горькой правды о "процветании" оккупированной части Донетчины.



По словам Ходаковского, который ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", а потом стал вожаком батальона "Восток" (переформатирован в объединение "Патриотические силы Донбасса"), в "ДНР" все экономические потоки контролируют лично Захарченко и его близкое окружение, зарабатывая на этом огромные деньги.



"Я обвиняю за какие-то субъективные вещи – за коррупцию, за оторванность этой власти от народа, за то, что они под прикрытием огосударствления на самом деле просто приватизировали всё, - заявил Ходаковский. - Они ж не могут забрать чьи-то активы юридически, вот они и придумали, что "мы заберем это под государство, а государство карманное - мое"".



По словам Ходаковского, в "республике" действует отлаженная система взяток на "таможне". "Огромные деньги зарабатываются левые, начиная от двойного таможенного налогообложения, - поясняет он. – Каждый, кто торгует из России, прекрасно знает, что на таможне он, помимо тех официальных платежей, которые он платит, должен еще заплатить. Это приносит до 3 млн долл. не фиксируемых доходов, которые идут в конкретный карман".



Также Ходаковский сообщил, что в ОРДО продолжают уничтожать шахты и распиливать на металлолом даже работающие промышленные предприятия.



"Пока режут то, что подверглось каким-то воздействиям войны, что получило какие-то серьезные повреждения, - делится террорист. - Вырезали полностью весь ДЗРХИ (Донецкий завод резино-химических изделий, – прим. ред.), хотя там мощностей было работающих, конвейерных лент и всего остального было предостаточно. Вырезали шахту "Октябрьская", сейчас будут резать шахту "Бутовская". Вытаскивают откуда могут, извлекают сиюминутную выгоду".

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