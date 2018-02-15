- "А дальше посмотрим", - в "ДНР" пригрозили захватом новых территорий Украины – террорист Губарев озвучил планы боевиков09:38
- АТО: Боевики используют артиллерию, у ВСУ потери09:14
- Бурятские тащат: писатель-комбат ДНР сделал громкое признание по войне на Донбассе08:35
- В «ДНР» пояснили, почему у «Феникса» украинский номер07:55
- На Донбассе за сутки погиб один украинский военный – штаб АТО07:27
- Захарченко отказался от «национализации» Vodafone07:12
- Расстрел Донбасса: сводные данные от СММ ОБСЕ22:30
- На Донетчине расследуют дело педофила22:10
- Команда СММ ОБСЕ заметила на оккупированном Донбассе танки неустановленного типа21:55
- "Железный занавес" в ОРДЛО опускается21:40
Минские переговоры о Донбассе: Геращенко рассказала о позорных действиях
Член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщила некоторые позорные моменты вчерашней встречи в Минске.
По словам Геращенко, во время заседания гуманитарнои группы представители ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области — неподконтрольная Украине территория) попытались в некорректной форме вспомнить события Майдана и перейти к личным угрозам.
«Они угрожали моим детям (мол, подумайте о своих троих детях, нам за них страшно, и это не первая откровенная угроза), и унижали Небесную сотню. Я заявила о недопустимости унижения памяти Героев Небесной сотни, остановила эту вакханалию, напомнила координатору ОБСЕ на недопустимости реагировать на угроз и оставила группу. Все наши дипломаты меня поддержали. Эта недостойное и хамское поведение получило жесткую реакцию от ОБСЕ и украинской стороны на ТКГ. В Минск российские кураторы прислали не выпускников института благородных девиц и пажеского корпуса, хороших манер я от них не жду, но есть красные линии, которые мы никому пересечь не дадим».
В свою очередь, представительница незаконной группировки «ЛНР» Ольга Кобцева заявила, что Геращенко покинула заседание через час после начала. Она также утверждает, что после перерыва в заседании, группировки «ДНР» и «ЛНР» подтвердили готовность к проведению обмена всех установленных на всех установленных удерживаемых лиц.
Еще одним позорным действием стало то, что представитель ОБСЕ Тони Фриш, который координирует гуманитарную подгруппу, тайно летал в Москву. Там он провел встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым (он является негласным куратором «Л-ДНР»).
По словам Геращенко, Фриш не проинформировал ТКГ ни о самой встрече, ни даже о ее результатах. Украинская сторона выразила в связи с этим решительный протест.
Кроме того, Геращенко напомнила, что Фриш ранее отказался посетить в Старобельске взятого в плен российского военного Виктора Агеева, который воевал за террористов на Донбассе.
«Мы настаиваем на беспристрастном и независимом подходе координаторов в их работе, недопустимости кулуарщины и в решении всех вопросов в трехстороннем, а не двустороннем формате», - заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе.
Теги: Украина, Донбасс, Минск, переговоры, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, Геращенко, ОРДЛО
- Ставленник Кремля рассказал о минских переговорах со своей колокольни
- Геращенко огласила подробности сегодняшней минской битвы за Донбасс
- Геращенко: 39 пленных объявили "преступниками"
- "Дьявол кроется в деталях", - Тука рассказал о возвращении россиян к СЦКК
- Мінська битва за донбаських полонених: подробиці від Геращенко
- У "властей" фейковых республик паника: текст зaкoнoпpoeктa o выбopaх на Дoнбacce хотят согласовать без них
- "А дальше посмотрим", - в "ДНР" пригрозили захватом новых территорий Украины – террорист Губарев озвучил планы боевиков09:38
- АТО: Боевики используют артиллерию, у ВСУ потери09:14
- Бурятские тащат: писатель-комбат ДНР сделал громкое признание по войне на Донбассе08:35
- В «ДНР» пояснили, почему у «Феникса» украинский номер07:55
- На Донбассе за сутки погиб один украинский военный – штаб АТО07:27
- Захарченко отказался от «национализации» Vodafone07:12
- Расстрел Донбасса: сводные данные от СММ ОБСЕ22:30
- На Донетчине расследуют дело педофила22:10
- Команда СММ ОБСЕ заметила на оккупированном Донбассе танки неустановленного типа21:55
- "Железный занавес" в ОРДЛО опускается21:40
- Три заблокированных российских сайта попали в десятку самых популярных в Украине09:45
- "А дальше посмотрим", - в "ДНР" пригрозили захватом новых территорий Украины – террорист Губарев озвучил планы боевиков09:38
- Тупик и перевыборы президента. Разведка США рассказала о ближайшем будущем Украины 09:36
- В Берлине началась борьба за «Золотых медведей»09:30
- АТО: Боевики используют артиллерию, у ВСУ потери09:14
- Спокойная зимняя погода в Украине: синоптики предсказывают регионам страны до 9 градусов мороза, а также снег с дождем08:45
- Бурятские тащат: писатель-комбат ДНР сделал громкое признание по войне на Донбассе08:35
- Киевское "Динамо" упустило победу в Афинах (ВИДЕО)08:30
- У некоторых украинцев могут забрать пенсии: названо условие08:15
- В «ДНР» пояснили, почему у «Феникса» украинский номер07:55
- Дебальцеве: втрати, обман та висновки14:07
- Почему нельзя прощать человека просто так22:36
- Эксперты рассказали о вреде зубных щеток22:00
- Доктор Комаровский: Подробная инструкция по борьбе с вирусами21:35
- Шесть причин полюбить молочные продукты19:49
- Пять способов снижения температуры без таблеток14:10
- Как справиться с негативными воспоминаниями?10:10
- Медики развенчали популярные мифы о простуде09:41
- Почему с 1 ночи до 3 утра нужно обязательно спать07:19
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения
- Народный синоптик рассказал, когда в Украине начнется теплая весна
- Битва за связь для неподконтрольного Донбасса: озвучены последние данные от МинВОТ
- Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия
- В Минске стороны наметили шаги для восстановления связи Vodafone в ДНР
- Казанский напомнил "ДНР", чем закончилась "ДКР": Приказали "республиканцам" влиться в состав Украины