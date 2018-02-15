На Донетчине расследуют дело педофила

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В Константиновке прокуратура Донецкой области направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который изнасиловал 10-летнего ребенка.
5 декабря, около 15:00, в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя. Константиновки о том, что им только задержан мужчина, который изнасиловал его малолетнюю дочь.
Досудебным расследованием установлено, что 10-летняя девочка возвращалась из школы домой. Между 9 и 10 этажами своего дома ее задержал неизвестный мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Угрожая ребенку убийством, злоумышленник вывел ее из подъезда и силой затащил в заброшенное здание, которое находилось неподалеку.
Опасаясь разоблачения и продолжая запугивания, злоумышленник отобрал у ребенка мобильный телефон, ударил по лицу, заставил раздеться и удовлетворил свою половую страсть.
В поисках дочери, которая не отвечала на звонки, отец пришел к указанному зданию, где застал правонарушителя на месте совершения преступления.
В настоящее время обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом в отношении малолетнего) УК Украины в отношении задержанного мужчины, ранее судимого за имущественные преступления, направлено в суд для рассмотрения по существу.
Поддержание публичного обвинения осуществляется Константиновской местной прокуратурой, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Теги: Донбасс, суд, педофилия, изнасилование, прокуратура
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