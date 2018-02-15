На юг Донетчины вернулся свет

15.02.2018 15:25

Аварийные работы по восстановлению электроснабжения на юге Донецкой области полностью завершены. Об этом сообщил губернатор Павел Жебривский.



Глава ОГА напомнил, что 13 февраля в результате непогоды, ударившей по южной части региона, почти 23 тыс. абонентов остались без света.



Частично электричество удалось восстановить уже вчера, остальные работы завершили сегодня.