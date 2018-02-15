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Архив - Донецкая область

На юг Донетчины вернулся свет

15.02.2018 15:25
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На юг Донетчины вернулся свет

Аварийные работы по восстановлению электроснабжения на юге Донецкой области полностью завершены. Об этом сообщил губернатор Павел Жебривский.

Глава ОГА напомнил, что 13 февраля в результате непогоды, ударившей по южной части региона, почти 23 тыс. абонентов остались без света.

Частично электричество удалось восстановить уже вчера, остальные работы завершили сегодня.



Теги: Донбасс, свет, электроэнергия, Жебривский
 
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