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Архив - Донецкая область

Нацгвардия и боевики "ДНР" мешали работе СММ ОБСЕ

15.02.2018 16:52
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Нацгвардия и боевики "ДНР" мешали работе СММ ОБСЕ

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 14 февраля), наблюдатели столкнулись с новыми случаями ограничения свободы передвижения.

Так, группа бойцов Национальной гвардии Украины отказала патрулю Миссии в доступе к военному объекту в н. п. Мангуш (подконтрольный правительству, 111 км к югу от Донецка), ссылаясь на приказы их командира.

А трое вооруженных боевиков пророссийской группировки "ДНР" отказали патрулю Миссии в доступе к н. п. Седово (неподконтрольный правительству, 106 км к югу от Донецка), ссылаясь на приказы своего командира.



Теги: Донбасс, наблюдатели, патруль, ДНР, СММ ОБСЕ
 
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