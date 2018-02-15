Неподконтрольную часть Донбасса оставили без мобильников

15.02.2018 15:25

Сегодня, 15 февраля, в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" пограничники Краматорского отряда помешали незаконному перемещению через линию разграничения партию товаров.



Как сообщает сайт ГПСУ, во время осмотра автомобиля "Mazda" под управлением гражданина Украины, который двигался в сторону неподконтрольной территории, пограничники обнаружили в багажном отделении, под обшивкой, вентиляционное оборудование, мобильные телефоны и аксессуары к ним общей стоимостью 68 тыс. гривен.



Нарушителя и обнаруженный товар передали сотрудникам фискальной службы.