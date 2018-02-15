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Архив - Донецкая область

Неподконтрольную часть Донбасса оставили без мобильников

15.02.2018 15:25
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Неподконтрольную часть Донбасса оставили без мобильников

Сегодня, 15 февраля, в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" пограничники Краматорского отряда помешали незаконному перемещению через линию разграничения партию товаров.

Как сообщает сайт ГПСУ, во время осмотра автомобиля "Mazda" под управлением гражданина Украины, который двигался в сторону неподконтрольной территории, пограничники обнаружили в багажном отделении, под обшивкой, вентиляционное оборудование, мобильные телефоны и аксессуары к ним общей стоимостью 68 тыс. гривен.

Нарушителя и обнаруженный товар передали сотрудникам фискальной службы.



Теги: Донбасс, мобильный телефон, задержание, пункты пропуска, КПВВ
 
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