- АТО: Боевики используют артиллерию, у ВСУ потери09:14
- Бурятские тащат: писатель-комбат ДНР сделал громкое признание по войне на Донбассе08:35
- В «ДНР» пояснили, почему у «Феникса» украинский номер07:55
- На Донбассе за сутки погиб один украинский военный – штаб АТО07:27
- Захарченко отказался от «национализации» Vodafone07:12
- Расстрел Донбасса: сводные данные от СММ ОБСЕ22:30
- На Донетчине расследуют дело педофила22:10
- Команда СММ ОБСЕ заметила на оккупированном Донбассе танки неустановленного типа21:55
- "Железный занавес" в ОРДЛО опускается21:40
- Геращенко пояснила основні тези Мінських угод та плани України щодо повернення окупованого Донбасу21:29
Одной водной проблемой для Донбасса стало меньше
По данным КП "Компания "ВОДА ДОНБАССА", удалось запустить поврежденный трансформатор №1 насосной станции 1 подъема Южнодонбасского водопровода.
Насосная станция 1 подъёма ЮДВ подает воду на пять фильтровальных станций, которые обеспечивают водой всю юго-восточную часть Донецкого региона. Часто этот важнейший объект водоснабжения оказывается на линии огня и периодически получает повреждения.
Так, вследствие боевых действий в районе села Васильевка 26 января на насосной станции был поврежден трансформатор - обнаружена течь в радиаторе охлаждения, из-за чего было потеряно около 3 тонн масла. В аварийном режиме сотрудники насосной станции перешли на резервный трансформатор.
Заливка масла в трансформатор с последующим его пуском в работу является трудоемким процессом. На первом этапе трансформаторное масло, полученное для заливки, было отправлено на просушку в Центральные ремонтно-механические мастерские КП "Компания "Вода Донбасса". Данные действия являются обязательными из-за наличия в масле остаточной влажности, которая негативно может сказаться на работоспособности трансформатора и вывести его из строя.
В связи с тем, что трансформаторная подстанция находится на открытой местности и располагается в непосредственной близости к линии соприкосновения, для выполнения ремонтных работ необходимо было содействие СЦКК и Миссии ОБСЕ. С 8 по 9 февраля ремонтные бригады Донецкого РПУ выполняли аварийно-восстановительные работы, в результате чего повреждение в радиаторе охлаждения было устранено, и специалисты приступил к заливке трансформаторного масла. В общей сложности было залито 2,88 тонны масла.
9 февраля трансформатор был запущен в работу на холостом ходу. После прохождения регламентных работ 13 февраля трансформатор № 1 насосной станции 1 подъема ЮДВ был запущен в работу в качестве основного.
Теги: Донбасс, вода, ремонт, водопровод
- АТО: Боевики используют артиллерию, у ВСУ потери09:14
- Бурятские тащат: писатель-комбат ДНР сделал громкое признание по войне на Донбассе08:35
- В «ДНР» пояснили, почему у «Феникса» украинский номер07:55
- На Донбассе за сутки погиб один украинский военный – штаб АТО07:27
- Захарченко отказался от «национализации» Vodafone07:12
- Расстрел Донбасса: сводные данные от СММ ОБСЕ22:30
- На Донетчине расследуют дело педофила22:10
- Команда СММ ОБСЕ заметила на оккупированном Донбассе танки неустановленного типа21:55
- "Железный занавес" в ОРДЛО опускается21:40
- Геращенко пояснила основні тези Мінських угод та плани України щодо повернення окупованого Донбасу21:29
- Тупик и перевыборы президента. Разведка США рассказала о ближайшем будущем Украины 09:36
- В Берлине началась борьба за «Золотых медведей»09:30
- АТО: Боевики используют артиллерию, у ВСУ потери09:14
- Спокойная зимняя погода в Украине: синоптики предсказывают регионам страны до 9 градусов мороза, а также снег с дождем08:45
- Бурятские тащат: писатель-комбат ДНР сделал громкое признание по войне на Донбассе08:35
- Киевское "Динамо" упустило победу в Афинах (ВИДЕО)08:30
- У некоторых украинцев могут забрать пенсии: названо условие08:15
- В «ДНР» пояснили, почему у «Феникса» украинский номер07:55
- СПЛОШНАЯ ЛОЖЬ! ТУРЧИНОВ ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО ОБМАНЫВАЛ УКРАИНСКИЙ НАРОД07:39
- На Донбассе за сутки погиб один украинский военный – штаб АТО07:27
- Дебальцеве: втрати, обман та висновки14:07
- Почему нельзя прощать человека просто так22:36
- Эксперты рассказали о вреде зубных щеток22:00
- Доктор Комаровский: Подробная инструкция по борьбе с вирусами21:35
- Шесть причин полюбить молочные продукты19:49
- Пять способов снижения температуры без таблеток14:10
- Как справиться с негативными воспоминаниями?10:10
- Медики развенчали популярные мифы о простуде09:41
- Почему с 1 ночи до 3 утра нужно обязательно спать07:19
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения
- Народный синоптик рассказал, когда в Украине начнется теплая весна
- Битва за связь для неподконтрольного Донбасса: озвучены последние данные от МинВОТ
- Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия
- В Минске стороны наметили шаги для восстановления связи Vodafone в ДНР
- Казанский напомнил "ДНР", чем закончилась "ДКР": Приказали "республиканцам" влиться в состав Украины