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Архив - Донецкая область

Одной водной проблемой для Донбасса стало меньше

15.02.2018 16:00
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Одной водной проблемой для Донбасса стало меньше

По данным КП "Компания "ВОДА ДОНБАССА", удалось запустить поврежденный трансформатор №1 насосной станции 1 подъема Южнодонбасского водопровода.

Насосная станция 1 подъёма ЮДВ подает воду на пять фильтровальных станций, которые обеспечивают водой всю юго-восточную часть Донецкого региона. Часто этот важнейший объект водоснабжения оказывается на линии огня и периодически получает повреждения.

Так, вследствие боевых действий в районе села Васильевка 26 января на насосной станции был поврежден трансформатор - обнаружена течь в радиаторе охлаждения, из-за чего было потеряно около 3 тонн масла. В аварийном режиме сотрудники насосной станции перешли на резервный трансформатор.

Заливка масла в трансформатор с последующим его пуском в работу является трудоемким процессом. На первом этапе трансформаторное масло, полученное для заливки, было отправлено на просушку в Центральные ремонтно-механические мастерские КП "Компания "Вода Донбасса". Данные действия являются обязательными из-за наличия в масле остаточной влажности, которая негативно может сказаться на работоспособности трансформатора и вывести его из строя.

В связи с тем, что трансформаторная подстанция находится на открытой местности и располагается в непосредственной близости к линии соприкосновения, для выполнения ремонтных работ необходимо было содействие СЦКК и Миссии ОБСЕ. С 8 по 9 февраля ремонтные бригады Донецкого РПУ выполняли аварийно-восстановительные работы, в результате чего повреждение в радиаторе охлаждения было устранено, и специалисты приступил к заливке трансформаторного масла. В общей сложности было залито 2,88 тонны масла.

9 февраля трансформатор был запущен в работу на холостом ходу. После прохождения регламентных работ 13 февраля трансформатор № 1 насосной станции 1 подъема ЮДВ был запущен в работу в качестве основного.



Теги: Донбасс, вода, ремонт, водопровод
 
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