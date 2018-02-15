- АТО: Боевики используют артиллерию, у ВСУ потери09:14
- Бурятские тащат: писатель-комбат ДНР сделал громкое признание по войне на Донбассе08:35
- В «ДНР» пояснили, почему у «Феникса» украинский номер07:55
- На Донбассе за сутки погиб один украинский военный – штаб АТО07:27
- Захарченко отказался от «национализации» Vodafone07:12
- Расстрел Донбасса: сводные данные от СММ ОБСЕ22:30
- На Донетчине расследуют дело педофила22:10
- Команда СММ ОБСЕ заметила на оккупированном Донбассе танки неустановленного типа21:55
- "Железный занавес" в ОРДЛО опускается21:40
- Геращенко пояснила основні тези Мінських угод та плани України щодо повернення окупованого Донбасу21:29
По позициям сил АТО на Донбассе выпустили более 130 мин
За прошедшие сутки, 14 февраля, количество обстрелов позиций украинских военных со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе не уменьшилось. В то же время, в отличие от предыдущих суток, вчера противник проявлял большую активность на Донецком направлении.
По данным, обнародованным на сайте Минобороны, все 14 вражеских обстрелов оборонительных позиций ВСУ были прицельными. Всего сторону сил АТО было выпущено 134 мины из минометов калибров 120 и 82 мм.
В ответ военнослужащие Вооруженных Сил Украины были вынуждены 10 раз открыть огонь, применяя не запрещенное минскими договоренностями оружие.
В Минобороны подтвердили озвученную ранее пресс-центром штаба АТО инфомрацию, что вследствие вражеских обстрелов получили ранения 4 украинских защитников. Все они были оперативно доставлены в военные мобильные госпитали. Состояние здоровья всех четырех раненых оценивается как удовлетворительное.
Напомним, что ранее была опубликована новая карта из зоны АТО.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
- Герой навсегда ушел в Вечность: в Штабе АТО заявили о потерях в рядах ВСУ 31 октября. ВИДЕО
- Новолуганское после обстрела российскими боевиками: что сейчас происходит в пережившем кошмар поселке – подробности
- С начала суток в зоне АТО произошло 11 обстрелов
- Штаб АТО: ВС Украины способны в кратчайшие сроки подвести к линии разграничения тяжелое вооружение и дать врагу жесткий ответ
- На Луганщине убит воин АТО
- В зоне АТО сбивают самолеты. В дивизионах - готовность №1. Лупят все стволы
- "А дальше посмотрим", - в "ДНР" пригрозили захватом новых территорий Украины – террорист Губарев озвучил планы боевиков09:38
- АТО: Боевики используют артиллерию, у ВСУ потери09:14
- Бурятские тащат: писатель-комбат ДНР сделал громкое признание по войне на Донбассе08:35
- В «ДНР» пояснили, почему у «Феникса» украинский номер07:55
- На Донбассе за сутки погиб один украинский военный – штаб АТО07:27
- Захарченко отказался от «национализации» Vodafone07:12
- Расстрел Донбасса: сводные данные от СММ ОБСЕ22:30
- На Донетчине расследуют дело педофила22:10
- Команда СММ ОБСЕ заметила на оккупированном Донбассе танки неустановленного типа21:55
- "Железный занавес" в ОРДЛО опускается21:40
- Три заблокированных российских сайта попали в десятку самых популярных в Украине09:45
- "А дальше посмотрим", - в "ДНР" пригрозили захватом новых территорий Украины – террорист Губарев озвучил планы боевиков09:38
- Тупик и перевыборы президента. Разведка США рассказала о ближайшем будущем Украины 09:36
- В Берлине началась борьба за «Золотых медведей»09:30
- АТО: Боевики используют артиллерию, у ВСУ потери09:14
- Спокойная зимняя погода в Украине: синоптики предсказывают регионам страны до 9 градусов мороза, а также снег с дождем08:45
- Бурятские тащат: писатель-комбат ДНР сделал громкое признание по войне на Донбассе08:35
- Киевское "Динамо" упустило победу в Афинах (ВИДЕО)08:30
- У некоторых украинцев могут забрать пенсии: названо условие08:15
- В «ДНР» пояснили, почему у «Феникса» украинский номер07:55
- Дебальцеве: втрати, обман та висновки14:07
- Почему нельзя прощать человека просто так22:36
- Эксперты рассказали о вреде зубных щеток22:00
- Доктор Комаровский: Подробная инструкция по борьбе с вирусами21:35
- Шесть причин полюбить молочные продукты19:49
- Пять способов снижения температуры без таблеток14:10
- Как справиться с негативными воспоминаниями?10:10
- Медики развенчали популярные мифы о простуде09:41
- Почему с 1 ночи до 3 утра нужно обязательно спать07:19
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения
- Народный синоптик рассказал, когда в Украине начнется теплая весна
- Битва за связь для неподконтрольного Донбасса: озвучены последние данные от МинВОТ
- Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия
- В Минске стороны наметили шаги для восстановления связи Vodafone в ДНР
- Казанский напомнил "ДНР", чем закончилась "ДКР": Приказали "республиканцам" влиться в состав Украины