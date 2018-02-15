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Появились новые подробности дебютного сезона Донбасской Лиги Смеха
Уже известно, кто будет "прокачивать" 12 лучших команд в первом сезоне Донбасской Лиги Смеха (ДЛС). Также оглашено имя одного из тренеров (их, предположительно, будет 6, каждый выберет по 2 команды).
"Хотим познакомить вас с невероятно крутыми ребятами, которые будут прокачивать наши команды в течение всего сезона, - сообщается на странице ДЛС в Фейсбуке. - Сергей Бибилов и Илья Дерменжи - редакторы Донбасской Лиги Смеха. В прошлом участники команд КВН "Остров Крым", "Сборная Украины Интер Юа", а сейчас авторы и актеры сериала "Країна У".
Также известно, что одним из тренеров станет Святослав Антипов (Slavka Antipov), которые в составе команды "Загорецька Людмила Степанівна" стал чемпионом 3 сезона телевизионной "Лиги Смеха".
Напомним, что фестиваль пройдет в Краматорске 10 марта. Регистрация команд для участия в фестивале продолжается (по ссылке).
Юмористическое шоу "Лига Смеха" ("Чемпионат Украины по Юмору") создано в 2015 году украинской студией "Квартал 95". Старт данному шоу был дан в 2014 году, когда был открыт прием заявлений от команд, желающих принять участие на официальном сайте телеканала 1+1. На данный момент отыграно три сезона, которые были показаны по "плюсам".
Теги: Донбасс, юмор, культура, Лига смеха
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