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Порошенко признал разговор с Путиным: подняли тему Донбасса и заложников

15.02.2018 17:02
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Порошенко признал разговор с Путиным: подняли тему Донбасса и заложников

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что на днях у него состоялся телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

"Цель состояла в основном из двух частей. Часть первая – это то, что было озвучено ровно три года назад, в начале 2015 года при заключении Минска-2. Нам, как воздух, нужны миротворцы, - сообщил Порошенко.

По его словам, если тогда это предложение не было воспринято никем, то сегодня абсолютное большинство стран-членов Совета безопасности ООН и те, которые поддерживают Украину, настаивают на необходимости миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Я подчеркиваю – миротворческой миссии на всей оккупированной территории, которая будет иметь права наводить порядок, привлекать к ответственности, разоружать незаконные вооруженные формирования и принести мир на украинскую землю, создать условия для реинтеграции этих территорий назад в Украину", – отметилПорошенко.

Вторая тема, которая обсуждалась в процессе телефонных переговоров – освобождение заложников.

"Я обсуждал конкретные детали, списки, конкретные фамилии и тех, кого мы должны вернуть с оккупированных территорий, и тех, кого мы должны вернуть из России. Фамилии я сейчас не могу и не буду называть, потому что это навредит процессу возвращения", – сообщил президент Украины.



Теги: Донбасс, Путин, заложники, Порошенко, миротворцы
 
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