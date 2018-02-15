Позиции ВСУ на Луганском направлении обстреляны у четырех населенных пунктов

15.02.2018 13:58

На Луганском направлении за минувшие сутки оккупанты Донбасса четыре раза открывали огонь по опорным пунктам сил АТО.



"В районе Троицкого и Лозового зафиксировано применение противником минометов запрещенного минскими договоренностями калибра 120 мм. В сторону наших военных было выпущено 7 мин этого калибра", - сообщает сайт Минобороны.



Также на Луганском направлении под обстрелом из гранатометов всех типов и стрелкового оружия оказались позиции ВСУ в районе населенных пунктов Майорск и Травневое (Майское).



На Донецком направлении за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 10 раз открывал огонь по оборонительным позициям ВСУ, в том числе из оружия запрещенного минского договоренностями калибра.

Всего вчера в зоне АТО зафиксировано 14 обстрелов со стороны оккупантов, во время которых было выпущено 134 мины из минометов калибров 120 и 82 мм.

Напомним, что ранее была опубликована новая карта из зоны АТО.