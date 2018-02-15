Правительство ищет деньги, чтобы остановить бунт горняков Донбасса

15.02.2018 17:18

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что представители Кабмина обещают решить вопрос с долгами перед горняками. Долгами, которые уже вызвали бунты на Донбассе.



"Сегодня вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса Владимир Кистион во внеплановом порядке подал на рассмотрение Правительственного комитета по вопросам экономической, финансовой деятельности ... предложение о выделении бюджетных средств в размере 274,9 млн. грн. для обеспечения оплаты труда горняков угольной промышленности, - пишет Волынец на своей странице в Фейсбуке. - Хочется надеяться, что в пятницу или не позднее понедельника 19 февраля, эти средства будут выделены на выплату задолженности по зарплате горнякам. В противном случае, в понедельник шахтеры будут в Киеве... А на местах их будут поддерживать семьи и общественность".



По словам Волынца, на 15 февраля задолженность по заработной плате угледобывающих предприятий Минэнергоугля составляет почти 909 млн грн.



"Отдельно хочу поблагодарить шахтерам и профсоюзники ГП "Селидовуголь", а также активистам НПГУ из других регионов, которые объявили о своей солидарной поддержку горнякам "Селидовуголь". Спасибо за ваш большой вклад в дело защиты прав работников, - отмечает Волынец, имея в виду акции протеста, которые со вчерашнего дня проводят шахтеры "Селидовугля". - Но это только часть борьбы за ваши права и благосостояние ваших семей".





Глава НПГУ призывает не забывать, что решением Кабинета Министров от 6 декабря 2017 № 1019-р "Об образовании государственного предприятия" Национальная угольная компания ", предусмотрено закрытие шахт и рабочих мест.



"К сожалению, Кабинет Министров так и не прекратил практику ограбления "смотрящими" угольной промышленности", - подчеркивает Волынец.