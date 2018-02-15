Штаб: на Донбассе готовятся страшные провокации

15.02.2018 18:34

Сегодня, 15 февраля, пресс-центр штаба АТО сообщает, что по имеющейся информации на территории Луганской и Донецкой областей в ближайшие дни могут произойти вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск.



В штабе отмечают, что эти провокации могут осуществлять подразделения так называемой 5-й отдельной мотострелковой бригады в районе населенных пунктов Докучаевск и Новотроицкое.



"Под обстрелы могут попасть, как это уже было неоднократно, жилые дома, объекты инфраструктуры, линии электропередач, водо- и газопроводы, расположенные по обе стороны линии разграничения, - отмечает пресс-центр штаба АТО. - Преступления противника против человечности фиксироваться российскими СМИ, для создания "фейковых" фото и видео материалов со следующими обвинениями и дезинформированием мирового сообщества и представителей ОБСЕ относительно несоблюдения подразделениями сил АТО режима прекращения огня".



В штабе отмечают, что, вероятно, вооруженные провокации российско-оккупационных войск, с последующей информационной атакой российских пропагандистов, связаны с проведением в пределах Мюнхенской конференции 16-18 февраля встречи "Нормандской четверки", во время которой, в частности, будет рассматриваться вопрос размещения миротворческого контингента ООН на Донбассе.