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Архив - Донецкая область

Соцсети сообщили о ситуации на донбасских КПВВ 15 февраля

15.02.2018 11:08
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Соцсети сообщили о ситуации на донбасских КПВВ 15 февраля

Сегодня, 15 февраля, все КПВВ, расположенные у линии разграничения в зоне АТО, работают в штатном режиме. О ситуации на некоторых направлениях сообщают пользователей соцсетей.

Как сообщает Донбасс SOS, ппользователи соцсетей комментируют ситуацию следующим образом (орфография и стилистика сохранены):

#Георгиевка #Курахово #Марьинка
8-00 На каргиле очередь на мосту
10-10 Приехал на Каргил в 6:30, в 9:10 уже проехал Украинский. Со вчерашнего дня, очередь занял

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
7-45 в Еленовке на Марик машин до поворота. Льгота до 15 авто
10-00 еленовка в мариуполь на 7 утра до поворота.перлына как всегда до ц туалета 6 рядов.новотроицкое сразу.11 по донецку.людей везде много кроме трои.
11-00 Новотроицкое в сторону Донецка пусто

#Гнутово #Пищевик #Октябрь#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
Нет информации

Напомним, что за прошедшие сутки чаще всего линию разграничения пересекали через КПВВ "Марьинка", а утром 15 февраля у донбасских КППВ скопилось более 400 авто. По данным Госпогранслужбы Украины, в трех контрольных пунктах въезда-выезда у линии разграничения вчера зафиксированы нарушения.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ, очереди
 
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