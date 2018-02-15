В Донецкой области обезвредили взрывные угрозы

15.02.2018 16:30

Пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение 14 февраля обследовали на Донетчине территория общей площадью 1,23 га.



Пиротехнические работы проводились в г. Мариуполь, а также в Бахмутском и Ясиноватском районах, сообщает сайт спасателей Донетчины. Было обнаружено и уничтожено 35 единиц взрывоопасных предметов: 19 артиллерийских снарядов, 3 минометные мины, 11 гранат и 2 других боеприпасов.