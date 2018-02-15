В Мариуполе подозрительным рюкзаком занялись саперы: появилось видео

15.02.2018 11:00

В людном месте Мариуполя, у автобусной остановки, 14 февраля был найден подозрительный рюкзак. На место немедленно выехали саперы Главного управления ДСНС Украины в Донецкой области.



Территория была оцеплена. Пиротехники ГСЧС провели обследование содержимого рюкзака. К счастью, ничего угрожающего жизни людей обнаружено не было (внутри находились чьи-то личные вещи).



Помните! Если вы обнаружили подозрительный предмет или пакет, ни в коем случае не прикасайтесь к ним. Немедленно звоните "101" или "102", призывают спасатели.



