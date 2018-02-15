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В МинВОТ обговорили ввод миротворцев на Донбасс
В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины состоялась встреча с международным экспертом и участником нескольких миротворческих миссий ООН генералом Яакко Оксанен. Говорили, в частности, о вводе миротворцев на Донбасс.
Глава МинВОТ Вадим Черныш подчеркнул актуальность распространения в украинском обществе информации о миротворческих миссий ООН, а также привлечение украинцев к широкому обсуждению возможных сценариев осуществления таких миссий на востоке Украины.
Генерал Яакко Оксанен поделился опытом осуществления нескольких миротворческих миссий, в которых непосредственно принимал участие: UNTSO на Ближнем Востоке, UNIFIL в Ливане и другие. По его словам, типичные задачи миротворческих миссий:
- предотвращение и урегулирование межгосударственных и внутренних конфликтов,
- наблюдение и контроль за соблюдением соглашений о прекращении огня и других враждебных действий,
- организация гуманитарной и медицинской помощи местному населению,
- обеспечение безопасности и соблюдения прав человека,
- помощь в преодолении последствий конфликтов, включая гуманитарное разминирование, восстановление мира и тому подобное.
Во время дискуссии обсуждались условия осуществления миротворческой миссия ООН на Востоке Украины, возможности и риски введения миротворческого контингента ООН для восстановления мира и безопасности на временно неконтролируемой правительством Украины территории.
Яакко Оксанен отметил, что решение о миротворческой миссии может рассматриваться только по просьбе Украины, которая прежде всего должна достичь внутреннего согласия относительно последовательности действий и разработки четкой стратегии. Также, было обращено внимание на необходимость предварительной информационной кампании, направленной на построение доверия местного населения к миротворческому контингенту. Отмечалось, что обыч
"Надеемся, что интерес украинских политиков и чиновников к возможности осуществления миротворческой миссии на Донбассе перерастет в конкретные действия и решения для достижения мира и согласия в Украине", - отметил Вадим Черныш в конце встречи.
Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"
Отметим, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом.
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Теги: Украина, Донбасс, ООН, миротворцы, МинВОТ
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