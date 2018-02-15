Важно для пересечения линии разграничения: всё, что нужно знать о Координационном центре и координационных группах

15.02.2018 20:27

С целью организации выдачи разрешений для транспортных средств и физических лиц, желающих пересечь линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, созданы и действуют Координационный центр и Координационные группы. Чем они могут быть полезны, и как с ними связаться, сообщает fdu.org.ua





Координационный центр



Координационный центр (далее – КЦ) – это подразделение, созданное при оперативном штабе по управлению АТО с целью координации деятельности координационных групп и организации выдачи разрешений для транспортных средств, физических и юридических лиц.



В состав КЦ входят представители Службы безопасности Украины (СБУ), Вооруженных Сил Украины (ВСУ), Национальной полиции Украины (НПУ), Национальной гвардии Украины (НГУ), Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), Государственной фискальной службы Украины (ГФС).



Контакты Координационного центра



г. Краматорск Донецкой области, улица Парковая, 43



Тел. +38 (068) 351 09 63



Чем может быть полезен Координационный центр



получение консультаций по всем вопросам, связанным с пропускной системой через линию соприкосновения – координационным центром обеспечивается информационно-разъяснительная работа с населением по телефону горячей линии;

подача заявления для получения пропуска – координационным центром осуществляется прием заявлений для оформления пропуска (лично или почтовым отправлением).

Координационные группы



Координационная группа (далее – КГ) – это подразделение, созданное при управлениях (отделах) Национальной полиции Украины районов (городов) с целью своевременной и качественной проверки лиц, желающих пересечь линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей и организации выдачи разрешений для физических и юридических лиц, транспортных средств и грузов.



В состав КГ входят представители СБУ, ВСУ, НПУ, НГУ, ГПСУ, ГФС.



СТАРОБЕЛЬСК



Координационная группа ОТУ "Луганск", созданная при Старобельском отделе полиции Главного управления Национальной полиции в Луганской области.



Контакты



г. Старобельск Луганской области, ул. Айдарская, 20



Тел.: +38 (095) 751 98 90, +38 (066) 092 36 04, +38 (096) 243 84 02, +38 (066) 897 50 81.



Прием документов от граждан осуществляется с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 в следующих пунктах:



г. Старобельск Луганской области, ул. Айдарская, 20



КПВВ "Станица Луганская"



БАХМУТ



Координационная группа ОТУ "Донецк", созданная при Бахмутском отделе полиции Главного управления Национальной Полиции в Донецькой области.



Контакты:



г. Бахмут Донецкой области, ул. Независимости, 60



Тел.: +38 (096) 408 46 27, +38 (099) 283 45 37, +38 (093) 894 76 91



Прием документов от граждан осуществляется с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в следующих пунктах:



г. Бахмут Донецкой области, ул. Независимости, 60



КПВВ "Майорск"



ВЕЛИКАЯ НОВОСЕЛКА



Координационная группа ОТУ "Мариуполь", созданная при Великоновоселовском отделении Волновахского отдела Главного управления Национальной Полиции в Донецкой области.



Контакты:



пгт Великая Новоселка Донецкой области, ул. Пушкина, 30



Тел.: +38 (097) 258 38 47, +38 (050) 848 69 35



Прием документов от граждан осуществляется в следующих пунктах:



пгт Великая Новоселка Донецкой области, ул. Пушкина, 30

г. Красногоровка Донецкой области, ул. Административная, 3а, каб.9

КПВВ "Марьинка".



МАРИУПОЛЬ



Координационная группа ОТГ "Мариуполь", созданная при Мариупольском отделе полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.



Контакты:



г. Мариуполь Донецкой области, ул. Архитектора Нильсена, 26/2, каб.48



Тел.: +38 (097) 010 94 25,+38 (063) 658 63 97



Прием документов от граждан осуществляется с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в следующих пунктах:



г. Мариуполь Донецкой области, проспект Мира, 107

пгт. Сартана, г. Мариуполь Донецкой области, ул. Челюскинцев, 67а



Чем могут быть полезны Координационные группы



Координационной группой осуществляется:



прием (лично или почтовым отправлением) заявлений для оформления пропуска;

рассмотрение проблемных вопросов, возникающих при оформлении или продлении пропуска через веб-портал Службы безопасности Украины (например, в таких случаях, когда заявитель пытается продлить действие пропуска, а система пишет, что такие паспортные данные уже внесены в систему; когда нужно удалить существующий пропуск и т.д.);

предоставление в телефонном режиме информации о том, может ли лицо пересекать линию разграничения;

согласование срочной (в течение суток) выдачи пропуска лицу в случае смерти близких родственников, членов семьи или болезни близких лиц, что подтверждается соответствующими документами (телеграмма, заверенная учреждениями здравоохранения, о смерти или болезни близких лиц; документ, подтверждающий место захоронения близких лиц).



ВАЖНО!

18 января 2018 года Верховной Радой Украины принят Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" (так называемый закон о реинтеграции Донбасса). В настоящее время ожидается подписание закона Президентом Украины, после чего текст закона будет официально опубликован и вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.



Согласно новому закону:



- временно неконтролируемая территория признается временно оккупированной территорией – частью территории Украины, в пределах которой вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют общий эффективный контроль;



- понятие "антитеррористическая операция" заменяется на "меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях";



- определено, что порядок въезда лиц и перемещение товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров с таких территорий определяется Кабинетом Министров Украины. В связи с чем в ближайшее время можно ожидать отмены действующих сегодня и принятие новых правил пересечения линии соприкосновения;



- установлено, что командующий объединенными силами с учетом обстановки безопасности вправе ограничивать въезд лиц на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и выезд лиц с таких территорий.