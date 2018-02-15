Зафиксированы повреждения Донецкой фильтровальной станции после очередного обстрела

15.02.2018 21:07

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали свежие повреждения бетонной стены на Донецкой фильтрационной станции вследствие обстрела.



Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 15 февраля), члены патруля СММ видели пробоину (глубиной 15–20 мм и длиной 30–40 см) в южной стене на расстоянии 1,5 м от основного водоочистительного сооружения ДФС. По их оценке, повреждение образовалось в результате попадания снаряда, выпущенного с востоко-юго-восточного направления из вооружения неустановленного типа (калибром, скорее всего, менее 30–40 мм).



14 февраля два сотрудника Донецкой фильтровальной станции рассказали наблюдателям, что инцидент произошел в ночь с 10 на 11 февраля.

Напомним, что ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем пророссийской группировки "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Украине. За время конфликта на территории станции было зафиксировано около 400 попаданий взрывоопасных предметов.

Недавно представители СММ ОБСЕ показали, как ДФС расстреливают "на камеру".