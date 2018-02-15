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"Железный занавес" в ОРДЛО опускается
15.02.2018 21:40
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российское оккупационное командование усиливает режим контроля за населением оккупированных территорий Донбасса.
"Расширен перечень категорий граждан, которым запрещается выезд на территорию, подконтрольную правительству Украины, - сообщили в ГУР. - С начала февраля с.г. запрет на выезд распространено и на лиц, привлекаемых к выполнению хозяйственных работ и в качестве обслуживающего персонала в т.н. "органах власти" и "силовых структурах" оккупационных администраций. С этой целью сотрудниками ФСБ РФ составляются списки указанной категории граждан для их задержания при попытке пересечения линии разграничения".
Теги: Донбасс, разведка, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
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