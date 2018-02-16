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"А дальше посмотрим", - в "ДНР" пригрозили захватом новых территорий Украины – террорист Губарев озвучил планы боевиков
Одиозный боевик "ДНР" Павел Губарев подтвердил захватнические намерения кремлевских марионеток и сообщил, что террористы из "ДНР/ЛНР" заинтересованы в том, чтобы "подтянуть" к себе новые территории. Такое заявление Губарев сделал для подконтрольных боевикам СМИ, передает "Диалог.UA".
По словам террориста, пока боевики хотят усилить канувшую в Лету "Новороссию", для чего планируют присоединить к фейковому проекту территории востока Украины. "Нам нужна Новороссия, а дальше посмотрим. В Украине живут люди с разными представлениями о будущем страны", - заявил Губарев.
Он также повторил один из главных кремлевских тезисов о том, что в Украине идет "гражданская война", в которой "схлестнулись" сторонники разных идеологий. "Друг другу противостоят два проекта. Первый - это Донбасс, "Новороссия", Россия как цивилизационная перспектива.
Второй - Украина, Бандера, Европа", - сказал боевик отметив при этом, что задача оккупантов состоит сегодня в том, чтобы на свою сторону перетянуть как можно больше сторонников "идеологии" пророссийских террористов.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Европа, ДНР, Новороссия, боевики, Губарев
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