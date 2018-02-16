Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

АТО: Боевики используют артиллерию, у ВСУ потери

16.02.2018 09:14
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
АТО: Боевики используют артиллерию, у ВСУ потери

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, вследствие чего один военнослужащий ВСУ погиб, еще один получил боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, передает inforesist.org.

«За прошедшие сутки российско-оккупационные войска интенсивно использовали запрещенные минскими соглашениями образцы вооружения — крупнокалиберные артиллерийские системы и тяжелые минометы», – отмечается в сообщении.

На луганском направлении боевики неоднократно вели огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП возле Луганского.

«На донецком направлении боевики активизировались возле Водяного, где применили артиллерийские установки калибра 122-мм и 120-мм минометы, гранатометы, стрелкове оружие и вооружение БМП. Из минометов различных калибров боевики обстреливали опорные пункты ВСУ возле Павлополя, Чермалыка и Широкино.

Кроме того, минометы калибра 82-мм и гранатометы применялись по украинским укреплениям у Тарамчука и шахты Бутовка», — сообщили в штабе АТО.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление, Минские договоренности
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх