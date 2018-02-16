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АТО: Боевики используют артиллерию, у ВСУ потери
За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, вследствие чего один военнослужащий ВСУ погиб, еще один получил боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, передает inforesist.org.
«За прошедшие сутки российско-оккупационные войска интенсивно использовали запрещенные минскими соглашениями образцы вооружения — крупнокалиберные артиллерийские системы и тяжелые минометы», – отмечается в сообщении.
На луганском направлении боевики неоднократно вели огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП возле Луганского.
«На донецком направлении боевики активизировались возле Водяного, где применили артиллерийские установки калибра 122-мм и 120-мм минометы, гранатометы, стрелкове оружие и вооружение БМП. Из минометов различных калибров боевики обстреливали опорные пункты ВСУ возле Павлополя, Чермалыка и Широкино.
Кроме того, минометы калибра 82-мм и гранатометы применялись по украинским укреплениям у Тарамчука и шахты Бутовка», — сообщили в штабе АТО.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление, Минские договоренности
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