Бурятские тащат: писатель-комбат ДНР сделал громкое признание по войне на Донбассе

16.02.2018 08:35

Российский писатель и заместитель командира батальона боевиков "ДНР" Захар Прилепин заявил, что боевики с Донбасса часто ездят на войну в Сирию для заработка. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает apostrophe.ua.

Прилепин сообщил, что во время удара сил международной коалиции во главе с США по наемникам в Сирии погиб капитан ГРУ в отставке Игорь Косотуров, который ранее воевал на Донбассе. При этом он добавил, что "на заработки" в Сирию ездит большое количество боевиков, после чего снова возвращаются воевать против сил АТО.

"В том числе и потому, что вопреки расхожим мифам, платят здесь сущие копейки - зарплата 15, 16 тысяч рублей, максимум 20. В Сирии - больше. Но мужики наши - донецкие, русские, татарские, осетинские, бурятские - тащат обе войны, как свои. Они обе наши", - заявил Прилепин.