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Архив - Донецкая область

День в зоне АТО: Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции

16.02.2018 18:41
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День в зоне АТО: Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции

С начала суток 16 февраля незаконные вооруженные формирования шесть раз обстреляли украинские позиции в зоне проведения антитеррористической операции. В результате огня боевиков никто из украинских воинов не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Отмечается, что на луганском направлении боевики неоднократно вели огонь из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов по украинским опорным пунктам неподалеку Луганского.
"Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал защитников Железного", – говорится в сообщении.
На донецком направлении, по данным штаба, НВФ из стрелкового оружия, включая пулеметы, нарушали перемирие возле Тарамчука.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, обстрелы
 
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