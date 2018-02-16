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Эксперт рассказал, что Путин сделает с "ЛДНР" в случае провала Минских договоренностей
Если президенту России не удастся добиться своих целей вследствие реализации Минских соглашений, есть еще один сценарий продолжения войны на Донбассе.
Об этом в эфире "5 канала" заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, сообщает Трибун.
Эксперт отмечает, что "дьявол кроется в середине этого алгоритма". По его словам, Путину совсем не нужно добиваться конечных целей, и желаемое он получит в середине этой технологии.
"Он попытается политическим способом за счет выборов, за счет изменения законодательства, за счет амнистии, грубо говоря, убийц, впихнуть в тело Украины эту раковую опухоль", - сказал Сунгуровский.
По его словам, если президенту РФ сделать это не удастся, он использует "выборы" в ОРДЛО для заморозки конфликта.
Эксперт считает, что скорее всего Путину это сделать не удастся, так как все патриотические силы и Верховная Рада будут против.
"Тогда после проведения выборов, почему бы не сделать такой ход – почему бы этим "новоизбранным органам" не обратиться к России с просьбой, например, о каком-то военном союзе, как это было в Южной Осетии и Абхазии. И тогда этот конфликт превращается в замороженный на десятилетия", - отметил он.
Теги: Донбасс, Путин, ДНР, ЛНР, Минские договоренности
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