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На долю «национализированных» станций Life приходится 30% нагрузки «Феникса»
С отключением в «ДНР» украинского мобильного оператора Vodafone на сегодняшний день через сеть «республиканского» мобильного оператора «Феникс» совершается 21 миллион звонков в сутки. Об этом в интервью местной «республиканской» газете сообщил «министр свяди ДНР» Виктор Яценко, передает dnews.dn.ua.
Он отметил, что для стабилизации сети «Феникс» в течение месяца было обновлено оборудование и дополнительно подключены «национализированные» базовые станции украинского оператора Life. «Более чем на 40 базовых станциях заменено устаревшее оборудование производства компании Ericsson на современное – производства компании Huawei, а также для увеличения емкости сети "Феникса" подключены 135 базовых станций оператора Lifecell», – сказал «министр».
По его словам, сейчас на долю оборудования Lifecell приходятся более 30% нагрузки «Феникса». «У нас не было специалистов, которые могли бы настроить сети Lifecell и ввести их в единый частотный план сети "Феникс". Лишь недавно мы подготовили таких специалистов. Первую базовую станцию Lifecell они смогли запустить 18 января, через неделю после того, как отключился Vodafone. Без этого вряд ли бы удалось справиться с перебоями в сети», – констатировал Яценко.
Он уточнил, что с отключением в «ДНР» мобильного оператора Vodafone нагрузка на сеть «Феникса» увеличилась более чем в 10 раз. «Если по состоянию на 9 января в сети "Феникс" совершались 2 миллиона звонков в сутки, то на сегодняшний день – более 21 миллиона! Их число почти удвоилось», – рассказал «министр».
При этом полностью обеспечить жителей стабильной связью «Феникса» в «ДНР» не удается. «Еще возникают проблемы с дозвоном в городах Харцызск, Шахтерск, Торез,
Снежное, где в ближайшие дни мы завершим работы по модернизации оборудования», – резюмировал Яценко.
Он дополнил, что если на 1 января 2018 года у «Феникса» было 535 тысяч абонентов, то на 13 февраля продано уже более 990 тысяч стартовых пакетов оператора.
Теги: Донбасс, оборудование, связь, Vodafone, модернизация, мобильная связь, ДНР, lifecell
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