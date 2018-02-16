На Донбассе за сутки погиб один украинский военный – штаб АТО

16.02.2018 07:27

Оккупанты на Донбассе применяли гранатометы, минометы, пулеметы и вооружение БМП, сообщили в пресс-центре штаба. За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный погиб, еще один получил боевую травму. Об этом утром 16 февраля сообщил пресс-центр штаба АТО, передает gordonua.com.

Согласно сводке, на луганском направлении из минометов, пулеметов и вооружения БМП обстреливали украинские позиции возле Луганского.

На донецком направлении сепаратисты использовали гранатометы возле Водяного, Павлополя, Чермалыка, Широкино, Тарамчука и шахты "Бутовка", говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.

Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения.