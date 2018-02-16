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На Донбассе затапливается работающая шахта
16.02.2018 15:23
В Мирнограде Донецкой области уже пятые сутки продолжается затопление шахты «Центральная». Об этом рассказал источник на предприятии.
По его информации, госпредприятие «Мирноградуголь», которому принадлежит шахта, хочет присвоить инциденту статус чрезвычайной ситуации. Под угрозой подтопления могут оказаться близлежащие дома и исполком района.
Также затопление несет угрозу для соседней шахты «Капитальная», где работы проводятся на большей глубине.
Источник отмечает, что шахта с каждым часом наполняется водой все больше и больше.
Источник Восстановление Донбасса.
Теги: Донбасс, шахта, затопление, Мирноград (Димитров)
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