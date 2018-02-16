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На КПВВ международные наблюдатели фиксируют массу нарушений
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OCHA) проанализировало гуманитарную ситуацию на контрольных пунктах въезда и выезда на Донбассе, информирует Знамя индустрии.
В январе, как сообщают представители международных мониторинговых миссий, было зафиксировано почти 900 тысяч пересечений через КПВВ Донбасса.
Представители Управление ООН по координации гуманитарных вопросов мониторят ситуацию и пришли к выводу, что ежедневно тысячи людей сталкиваются с отсутствием надлежащих санитарных условий, пунктов обогрева и долгое время ожидания всех КПВВ при пересечении через «линию размежевания».
Защита людей остается главным вопросом, поскольку боевые действия и загрязнения минами у КПВВ еще больше осложняют и без того тяжелую ситуацию.
Только в январе было сообщено о четырех пострадавших среди гражданского населения в КПВВ (три человека умерли, один ранен): это произошло или из-за проблем со здоровьем, или из-за применения огнестрельного оружия.
Инцидент с общественным транспортом, который попал под обстрел на КПВВ «Новотроицкое», демонстрирует уровень риска, с которым сталкиваются тысячи женщин, пожилых людей и детей.
В 2017 году 14 человек, большинство из которых были пожилыми, умерли или получили осложнения с состоянием здоровья на контрольно-пропускных пунктах.
Из положительных изменений надо отметить, что недавно Кабинет министров Украины одобрил сумму в 3,5 миллиона долларов США для улучшения условий на четырех КПВВ в Донецкой области.
Теги: Донбасс, мина, нарушения, КПВВ
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