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«Россия играет в пользу Украины»: эксперт сообщает о зачистке главарей ОРДЛО

16.02.2018 13:26
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«Россия играет в пользу Украины»: эксперт сообщает о зачистке главарей ОРДЛО

Власти Россия заинтересованы в реинтеграции Донбасса в Украину, в связи с чем подыгрывает в плане «зачистки» главарей «ЛДНР», сообщает ДонПресс.
Политический аналитик Дмитрий Корнейчук сообщил: «Не зря еще в прошлом году наши российские товарищи провели зачистку наиболее одиозных полевых командиров на Донбассе — „Гиви“, „Моторолла“. Убрали товарищей а-ля-Плотницкий. Я думаю, Захарченко последует за ним в итоге, для того, чтобы Украина, объясняя обществу, почему мы проводим закон об амнистии, могла сказать — „Вот видите, мы же амнистируем простых людей, а не полевых командиров“».
Он добавил, что в плане амнистии боевиков ОРДЛО Россия играет в пользу Украины: «Здесь Россия сыграла в пользу Украины, убрав наиболее одиозных товарищей из Донбасса».



Теги: Россия, Донбасс, Захарченко, зачистка, ОРДЛО
 
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