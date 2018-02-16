- Ситуация на КПВВ сегодня, 18 февраля09:33
- На Донбассе идет крах "республики" Захарченко: жители Донецка рассказали, почему больше не могут жить в "ДНР"08:40
- Воин ВСУ: В Зайцево у боевиков 6 200-х, 2 300-х. «Укропи кращі»08:21
- В "ДНР" утверждают, что убили двоих украинских военных, двоих ранили и одного взяли в плен 08:17
- Россия категорически против: Vodafone в «ДНР» не восстановится. ВИДЕО08:04
- Сутки в АТО: 12 обстрелов, ранен боец ВСУ07:35
- Захарченко "взял" Царьград: главарь ДНР отличился новым историческим ляпом. ВИДЕО07:27
- Российские наемники "ДНР" на Донбассе живут в нищете: опубликовано видео боевика из Астрахани, который просит денег на билет назад в Россию. ВИДЕО22:31
- Боевики обстреляли ВСУ из артиллерийской установки и танка22:06
- Донецкий запас шапок Януковича пригодился: соцсети поразило фото из оккупированного Луганска с новым главарем "ЛНР" Пасечником21:46
Рынок труда в «ДНР»: Наиболее востребованы «военные» и медики
По последним сведениям «центра занятости ДНР» в Донецке, за 2017 год на неподконтрольной территории Донецкой области трудоустроено свыше 40 тыс. людей, а более 50 тыс. по-прежнему состоят на учете в поиске работы. О том, какие профессии в Донецке востребованы сегодня, рассказал блогер-дончанин.
По его словам, в середине рабочей недели «центр занятости» практически пуст. На главном входе расположен стенд с призывами стать добровольцем «армии ДНР».
Стенды со специальностями классифицированы: рабочие профессии, социальные, медицинские, вакансии для специалистов и другие. Судя по этим спискам, на сегодняшний день наиболее востребованными должностями в Донецке являются: акушерки, медсестры, врачи, бухгалтеры, водители, воспитатели, дворники, инженеры и каменщики. Также популярными на рынке труда сейчас считаются кровельщики, маляры, научные сотрудники, преподаватели, операторы котельной, плотники, продавцы, рабочие зеленого строительства, уборщики, слесари и другие специалисты. Аналогичная ситуация и в других городах, подконтрольных «ДНР».
При этом средняя заработная плата свободных вакансий колеблется в районе 3-8 тыс. рублей (1,4-3,8 тыс. грн по курсу «центрального республиканского банка» на 16.02.18). Особым спросом среди горожан пользуются «работы временного характера» – это дворники, грузчики, строители и так далее.
Донецкая молодежь ищет себе работу в интернете. Так, например, если искать вакансию на известном веб-портале OLX, популярнейшими вакантными должностями оказываются водитель, продавец, торговый представитель, оператор колл-центра, офис-менеджер, официант, парикмахер. Здесь соискателям обещают оплату труда повыше: от 6 тыс. до 12 тыс. руб. (2,9-5,7 тыс. грн).
В целом уровень безработицы в городах неподконтрольной Донетчины по-прежнему высок. Грубо говоря, примерно каждый третий гражданин не трудоустроен. Причина – большинство донецких шахт, крупных заводов, фабрик и предприятий функционируют не на полную мощь, работают в дежурном режиме или вовсе закрыты.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, вакансии, рынок труда, ДНР
- Обзор рынка труда Донецка. Соискатели ушли в Интернет
- Донецку не хватает водителей, продавцов и слесарей
- В Донецке чуть более полпроцента жителей не имеют работы
- РЫНОК ТРУДА В УКРАИНЕ: НОВЫЕ ВАКАНСИИ И ЗАРПЛАТЫ
- Тайна "дворцового переворота" в России раскрыта: организатор - "Правый сектор"
- В ДНР огласили смешные зарплаты
- Ситуация на КПВВ сегодня, 18 февраля09:33
- На Донбассе идет крах "республики" Захарченко: жители Донецка рассказали, почему больше не могут жить в "ДНР"08:40
- Воин ВСУ: В Зайцево у боевиков 6 200-х, 2 300-х. «Укропи кращі»08:21
- В "ДНР" утверждают, что убили двоих украинских военных, двоих ранили и одного взяли в плен 08:17
- Россия категорически против: Vodafone в «ДНР» не восстановится. ВИДЕО08:04
- Сутки в АТО: 12 обстрелов, ранен боец ВСУ07:35
- Захарченко "взял" Царьград: главарь ДНР отличился новым историческим ляпом. ВИДЕО07:27
- Российские наемники "ДНР" на Донбассе живут в нищете: опубликовано видео боевика из Астрахани, который просит денег на билет назад в Россию. ВИДЕО22:31
- Боевики обстреляли ВСУ из артиллерийской установки и танка22:06
- Донецкий запас шапок Януковича пригодился: соцсети поразило фото из оккупированного Луганска с новым главарем "ЛНР" Пасечником21:46
- Врачи рассказали, чем опасен сон в выходные09:54
- Ситуация на КПВВ сегодня, 18 февраля09:33
- На Донбассе идет крах "республики" Захарченко: жители Донецка рассказали, почему больше не могут жить в "ДНР"08:40
- Волкер заявил, что русскоязычное население на Донбассе лучше защитят миротворцы ООН08:32
- Воин ВСУ: В Зайцево у боевиков 6 200-х, 2 300-х. «Укропи кращі»08:21
- В "ДНР" утверждают, что убили двоих украинских военных, двоих ранили и одного взяли в плен 08:17
- Россия категорически против: Vodafone в «ДНР» не восстановится. ВИДЕО08:04
- Прогноз погоды на 18 февраля: на западе будет идти снег, на дорогах – гололедица и туман07:55
- Названы причины одиночества большинства женщин07:50
- Могут быть как победой, так и поражением Украины: журналист озвучил интересное мнение по поводу Минских соглашений07:42
- Врачи рассказали, чем опасен сон в выходные09:54
- Названы причины одиночества большинства женщин07:50
- Могут быть как победой, так и поражением Украины: журналист озвучил интересное мнение по поводу Минских соглашений07:42
- "Незручний Донбас": для политического пиара нет неудобных тем21:06
- Уборка наносит такой же вред здоровью женщин, как и курение19:49
- Для любителей магазинного молока: посмотрите, что нам продают! ВИДЕО18:56
- Как переселенцу восстановить паспорт: разъяснения юристов14:51
- Что происходит с вашим телом, когда вы сидите по 8 часов в день13:50
- После удара по военным РФ в Сирии глава Пентагона встретился с Порошенко: Россию предупредили о "расплате" за Донбасс13:17
- Пять привычных вещей которые нанесут необратимый вред здоровью13:06
- У Захарченко заявили о крупном бое под Донецком и взятии в плен бойца ВСУ. ВИДЕО
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- Эксперт рассказал, что Путин сделает с "ЛДНР" в случае провала Минских договоренностей
- Битва за связь для неподконтрольного Донбасса: озвучены последние данные от МинВОТ
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной — журналист. ВИДЕО
- В "ДНР" заканчиваются деньги? Соцсети сообщили о крупной проблеме Захарченко с зарплатами
- Боевики "ДНР" массово бросают службу и уезжают в Россию: наемники рассказали, почему больше не могут оставаться на Донбассе
- Захарченко отказался от «национализации» Vodafone
- Выборы президента России в оккупированном Донецке и Луганске: ответ российского ЦИК окончательно разрушил надежды боевиков - подробности