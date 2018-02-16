Ситуация в пунктах пропуска утром 16 февраля

16.02.2018 09:46

Сегодня утром, 16 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 15 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 4,7 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9100 человек и 980 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9970 человек и 1685 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7725 человек и 1395 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4700 человек и 970 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9170 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 40/80;

КПВВ «Марьинка» – 50/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 50/40;

КПВВ «Гнутово» – 80/50.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Наталья: «9:17. На ДНР-посту в сторону Курахово очередь как обычно на мосту, льготной пока не видно, далеко».

КПВВ «Гнутово»:

Анна: «7:59. В Мариуполь. Далеко за знаком "Куликово". Стоим».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:

в пунктах пропуска «Красный партизан» и «Должанский» транспорта не было;

в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 2 легковых автомобиля, въезда – 4 транспортных средства.