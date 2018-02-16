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Стало известно, как главарь «ДНР» Захарченко зарабатывает на «экспорте» угля в Россию, Молдову, Грузию и Польшу
С начала 2018 года ГП «Торезантрацит» добыто 5300 тонн угля марки АКО, 5900 тонн марки АМ, 8700 тонн марки АС. Об этом сообщает на своей странице в Фейсбук координатор группы «Информаицонное сопротивление» Дмитрий Тымчук, передает 62.ua.
Практически в полном объеме добытый уголь «экспортировался» через прокладку в лице ГП «Республиканский центр «Торговый дом «Уголь Донбасса» в другие страны. По информации, требующей проверки, часть железнодорожным транспортом попала в Польшу, другая часть - через морские порты Ростовской области (РФ) поступила в Молдову, на оккупированные территории Грузии и др.
В течение января 2018 комиссионером в лице ГП «Республиканский центр «Торговый дом «Уголь Донбасса» из ОАО «Азовский морской порт» «экспортировано»: - в первой декаде - 8350 тонн кокса; - во второй декаде – порядка 8 500 тонн; - в третьей декаде - 5350 тонн. Кроме того, 11 тыс. тонн кокса из «ДНР» было нелегально вывезено через станцию «Каменоломни» (РФ). В дальнейшем, через ПАО «Новороссийский морской торговый порт», с сокрытием страны происхождения товара, кокс был доставлен потребителям нескольких стран (есть информация о Турции и Греции).
ГП «Республиканский центр «Торговый дом «Уголь Донбасса» выступал основным посредником в «экспорте» продукции «ДНР». Контроль за данной схемой обеспечивает «министр доходов и сборов ДНР» А.Тимофеев («Ташкент»). Незаконные сделки указанной компании выступали существенным источником личного обогащения данных лиц.
Хищение средств осуществлялось через т.н. "Благотворительный фонд главы ДНР" (создан указом А.Захарченко в 2015 году), куда ГП «Республиканский центр» периодически перечисляет средства, в рамках осуществления фондом «благотворительной деятельности в интересах общества или отдельных категорий лиц».
В январе А.Захарченко принял решение увеличить собственные доходы от данной схемы и ограничил доступ «Ташкента» к деятельности операторов, контролирующих «экспортные операции ДНР». По предварительной информации, в ходе этого процесса в «ДНР» уже зарегистрирована компания, которая должна заменить собой ГП «Республиканский центр» в данной схеме.
Теги: Россия, Донбасс, экспорт, уголь, ДНР, Захарченко, Тымчук
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