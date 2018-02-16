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Террорист Козицын раскритиковал главарей боевиков "ЛНР/ДНР": "Там людям кушать нечего. У этих подкаблучников ни на что ума не хватило"
Боевик Николай Козицын считает, что главари "ЛНР/ДНР" с момента создания "республик" не сумели сделать ничего полезного для "молодого государства" на востоке Украины и делают резонансные заявления только тогда, когда их "дергают за ниточки" кураторы из Кремля. Ролик с критикой Козицына в адрес главарей луганских и донецких боевиков, размещен в Twitter Necro Mancer, передает "Диалог.UA".
Козицын завил, что на оккупированном Донбассе боевики не смогли создать нормальную экономику, хорошо живут только те, кто "сидит у властного корыта". "А простому народу покушать нечего, работы нет", - возмутился террорист. Он также заявил, что в ОРДЛО нет порядка, террористы понасоздавали разные структуры, а по сути везде бардак, боевики не могут договориться даже между собой.
Добавим, экс-пленник боевиков "ДНР" после освобождения заявил в интервью, что сепаратисты до сих пор ждут присоединения "ДНР/ЛНР" к России, и что Путин поставит править оккупированным Донбассом более сильных "руководителей", чем это есть сейчас.
Ранее сообщалось – жители "ДНР" жалуются на нищету в "республике" в то время, когда главари орков не вылазят из местных ресторанов.
Теги: экономика, Донбасс, питание, безработица, продукты, нищета, ДНР, ЛНР, боевики
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