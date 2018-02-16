В «ДНР» пояснили, почему у «Феникса» украинский номер

16.02.2018 07:55

Украинская нумерация +38071 для «республиканского» мобильного оператора «Феникс» была выбрана лично «министром связи ДНР». Об этом он сообщил в интервью местной газете, передает dnews.dn.ua.

«Нынешняя нумерация +38071 была выбрана мною для "Феникса" произвольно, без согласования с Международным союзом электросвязи, регламентирующим выделение международных кодов-префиксов. Ведь ДНР – непризнанное государство, поэтому мы не обязаны оглядываться на организации, в которых не состоим, и которые нас не признают», – заявил Яценко.

Он попытался пояснить, что в своих действиях руководствовался Всеобщей декларацией прав человека, в которой сказано, что «каждый человек имеет право... получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ», а также «участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами».

Яценко отметил, что благодаря «международному» номеру пользователи «Феникса» могут писать сообщения или звонить через Facebook Messenger, Google Talk, WhatsApp, Viber и другие сервисы.

Тем не менее, он не перестает надеяться, что «ДНР» сможет перейти на российскую нумерацию номеров. «Я верю, что ДНР станет частью России, и тогда мы перейдем на российскую нумерацию. Если будет такая политическая воля, то технически мы готовы в очень сжатые сроки осуществить подключение к российским сетям», – сказал «министр».