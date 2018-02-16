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В «ДНР» появился «элитный батальон республиканской гвардии»
В «ДНР» закончено формирование «элитного батальона Республиканской гвардии ДНР» 3-го МСБ "РГ", который в настоящий момент насчитывает 3 роты, в состав которых входят всего около 300 боевиков, до 5 ед. ББМ (БМП-2, 1 БРДМ), 1 ЗУ-23, 1 Урал и др. вооружение и техника.
Об этом сообщает на своей странице в Фейсбук координатор группы «Информаицонное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
Место постоянной дислокации подразделения: г. Донецк, ул.Сечкина, 27. Решение о формировании данного подразделения было принято в мае 2017 года главарями «Республиканской гвардии ДНР» для создания определенного «противовеса» т.н. «отряду специального назначения РГ» (ранее - отдельный штурмовой батальон специального назначения «РГ»), который считался наиболее боеспособным батальоном «РГ».
В свою очередь 3-й мотострелковый батальон «РГ» формировался на основе 5-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны (ОСБ ТРО), который для этого был выведен из состава «1-го АК ДНР».
Теги: Донбасс, ДНР, батальон, элита
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