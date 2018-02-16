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В «ДНР» рассказали о шахте с ядерной капсулой
В «ДНР» заявили, что имеют необходимый кадровый и научно-технический потенциал для систематического наблюдения за состоянием радиационного фона на шахте «Юный коммунар» (Юнокоммунаровск, подчинен Енакиевскому «горсовету», временно неподконтрольная часть Донецкой обл.). Об этом шла речь на «парламентских» слушаниях на тему «Отдельные вопросы в сфере обеспечения экологической безопасности» в Донецке, пишет российская «КП», передает dnews.dn.ua.
«Есть вопросы, которые нужно обсудить, услышать мнение специалистов, заключения людей, которые занимаются этой отраслью. Более того, есть вопросы от граждан, на которые тоже хотелось бы получить ответы не столько в политическом плане, сколько для практического применения», – сказал «председатель народного совета ДНР» Денис Пушилин.
Вопросы обеспечения экологической безопасности поднимались на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.
Напомним, что на территории шахты «Юный коммунар» в 1979 году произошел ядерный взрыв с целью снижения выбросов метана. «Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: затопление горных выработок шахты "Юный коммунар" не окажет радиационного влияния на население и окружающую среду.
Прекращение откачки воды на водоотливном комплексе не повлечет за собой выхода радионуклидов на дневную поверхность, попадание в грунтовые и поверхностные воды», – заявил «и. о. первого заместителя министра угля и энергетики ДНР» Анатолий Нестеренко.
По результатам заседания приняты рекомендации проводить затопление шахты на основе научных работ и экспертных оценок, органам исполнительной власти обеспечить информирование населения относительно экологической обстановки, направить материалы слушаний в ОБСЕ и МККК.
Сегодня шахта «Юный Коммунар» функционирует в режиме откачки воды. Ранее угольное предприятие входило в ГХК «Орджоникидзеуголь». Шахта считалась опасной из-за скопления газа. 16 сентября 1979 года с целью снижения напряжения в горном массиве, на шахте был произведен подземный ядерный взрыв (Объект «Кливаж»).
Взрыв производился на глубине 800 м. В результате ядерного взрыва возникла полость радиусом 5-6 м, вокруг которой сформировалась зона смятия и дробления радиусом 20-25 м. Уровень радиоактивности в горных выработках и шахтных водах за период наблюдений 1979-2000 годов находился на фоновом уровне. После ядерного взрыва в шахте продолжали добывать уголь еще 23 года. «Юнком» был закрыт из-за нерентабельности в 2002-м.
На сегодняшний день шахта «Юный Коммунар» функционирует в режиме откачки воды.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, вода, шахта, взрыв, радиация, ОБСЕ, ДНР, Минские договоренности
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