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В Мариуполе жестоко убит переселенец
Кальмиуский отдел Мариупольской местной прокуратуры №2 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 4 ст. 187 и п.6 ч. 2 ст. 115 УК Украины, то есть по факту разбойного нападения с целью завладения чужим имуществом, совмещенным с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, с причинением тяжких телесных повреждений, а также в умышленном убийстве из корыстных побуждений.
Следствием установлено, что 19-летний местный житель познакомился через Интернет с мужчиной преклонного возраста, который является внутренне перемещенным лицом. Мужчины договорились о встрече по месту проживания последнего, во время которой гость умышленно нанес хозяину многочисленные удары в область головы заранее принесенным с собой молотком. Потерпевший от полученных травм скончался на месте, а юноша из квартиры убежал, завладев его имуществом.
«В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – сообщила прокурор Кальмиусского отдела Мариупольской местной прокуратуры №2 Анна Попудько.
Теги: Донбасс, Мариуполь, убийство, переселенец
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