- Российские наемники "ДНР" на Донбассе живут в нищете: опубликовано видео боевика из Астрахани, который просит денег на билет назад в Россию. ВИДЕО22:31
- Боевики обстреляли ВСУ из артиллерийской установки и танка22:06
- Донецкий запас шапок Януковича пригодился: соцсети поразило фото из оккупированного Луганска с новым главарем "ЛНР" Пасечником21:46
- У Захарченко заявили о крупном бое под Донецком и взятии в плен бойца ВСУ. ВИДЕО17:51
- Донецкие наступают на луганских: в Луганске рассказали, кто устроил ночные диверсии и взрывы в "ЛНР" - подробности16:52
- В "ДНР" заканчиваются деньги? Соцсети сообщили о крупной проблеме Захарченко с зарплатами15:52
- Боевики "ДНР" массово бросают службу и уезжают в Россию: наемники рассказали, почему больше не могут оставаться на Донбассе15:31
- 19 февраля в прифронтовой Марьинке заработает "Ощадбанк"15:20
- Боевики "ДНР" заявили, что убили двух бойцов АТО, а еще одного взяли в плен14:21
- Бессмертный рассказал, когда Россия может осложнить ситуацию на Донбассе11:56
В ОБСЕ подтвердили продвижение ВСУ в районе Новоалександровки
Вооруженные силы Украины продвинулись вперед на западе Луганской области около села Новоалександровка. Об этом сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на брифинге во время посещения Донбасса, передает "strana.ua".
"Наши наблюдатели установили факты, которые четко указывают на то, что подразделения Вооруженных сил Украины продвинулись вперед на западе Луганской области около села Новоалександровка", - сказал он.
Новоалександровка — село в Попаснянском районе Луганской области. 31 января 2018 года украинские военные заявили, что взяли населенный пункт под свой контроль. Он находился в "серой зоне" на линии разграничения. Отмечалось, что с 2015 года окраины села были крайними позициями ВСУ с одной стороны и позициями боевиков — с другой. Позже в Луганской ВГА подтвердили информацию о взятии села под контроль ВСУ.
Кроме того, на прошлой неделе наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 15 единиц вооружения, размещенных с нарушением установленных линий отведения. Из них 9 единиц подконтрольны Украине, 6 — представителям т.н "ДНР".
Также наблюдатели отметили активное применение запрещенного вооружения в Луганской области, начиная со среды. В этот день было зафиксировано более 3 тыс. случаев нарушения прекращения огня. По словам Хуга, "среда фактически стала самым худшим днем с марта 2017 года по количеству применения такого вооружения".
Как минимум 1 тыс. раз применялось запрещенное вооружение, 360 из которых — системы залпового огня.
Теги: Донбасс, Луганская область, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, серая зона, СММ ОБСЕ, Новоалександровка
- Отвод войск в зоне АТО не представляет угрозы для гражданского населения
- В зоне АТО за сутки ранено два бойца
- Подготовка к деоккупации? Нацгвардия показала свое умение на учениях по ликвидации группировок “Л/ДНР”
- Десятки обстрелов в зоне АТО: погиб боец ВСУ
- Героическая гибель бойцов АТО в Донбассе: террористы зверствуют по всей линии фронта, ВСУ несмотря ни на что продолжают освобождать восток Украины от оккупантов
- РФ в 10 раз увеличила количестве оружия в Донбассе
- Российские наемники "ДНР" на Донбассе живут в нищете: опубликовано видео боевика из Астрахани, который просит денег на билет назад в Россию. ВИДЕО22:31
- Боевики обстреляли ВСУ из артиллерийской установки и танка22:06
- Донецкий запас шапок Януковича пригодился: соцсети поразило фото из оккупированного Луганска с новым главарем "ЛНР" Пасечником21:46
- Главари «ЛНР» пытаются подавить панику20:47
- На Луганщине остановился крупный завод. Перспектив для запуска нет20:10
- У Захарченко заявили о крупном бое под Донецком и взятии в плен бойца ВСУ. ВИДЕО17:51
- Украинский полковник хотел "пристроиться" в "министерстве "ЛНР"17:11
- Донецкие наступают на луганских: в Луганске рассказали, кто устроил ночные диверсии и взрывы в "ЛНР" - подробности16:52
- В Луганске обстреляли местную телерадикомпанию16:09
- В "ДНР" заканчиваются деньги? Соцсети сообщили о крупной проблеме Захарченко с зарплатами15:52
- Российские наемники "ДНР" на Донбассе живут в нищете: опубликовано видео боевика из Астрахани, который просит денег на билет назад в Россию. ВИДЕО22:31
- Боевики обстреляли ВСУ из артиллерийской установки и танка22:06
- Донецкий запас шапок Януковича пригодился: соцсети поразило фото из оккупированного Луганска с новым главарем "ЛНР" Пасечником21:46
- Корнейчук: Зачем Порошенко велел устроить погром здания Россотрудничества? Все равно его отстранение уже ничего не остановит21:24
- "Незручний Донбас": для политического пиара нет неудобных тем21:06
- Главари «ЛНР» пытаются подавить панику20:47
- Погода в Украине весной: прогнозы специалистов20:30
- На Луганщине остановился крупный завод. Перспектив для запуска нет20:10
- Уборка наносит такой же вред здоровью женщин, как и курение19:49
- "Дожать Россию": Порошенко назвал условие для введения миротворцев на Донбасс19:29
- "Незручний Донбас": для политического пиара нет неудобных тем21:06
- Уборка наносит такой же вред здоровью женщин, как и курение19:49
- Для любителей магазинного молока: посмотрите, что нам продают! ВИДЕО18:56
- Как переселенцу восстановить паспорт: разъяснения юристов14:51
- Что происходит с вашим телом, когда вы сидите по 8 часов в день13:50
- После удара по военным РФ в Сирии глава Пентагона встретился с Порошенко: Россию предупредили о "расплате" за Донбасс13:17
- Пять привычных вещей которые нанесут необратимый вред здоровью13:06
- Децентрализация для Мариуполя, или Как попасть в распределение11:44
- Диетологи опровергли мифы о "вредных" продуктах09:20
- Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной — журналист. ВИДЕО21:17
- У Захарченко заявили о крупном бое под Донецком и взятии в плен бойца ВСУ. ВИДЕО
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- Битва за связь для неподконтрольного Донбасса: озвучены последние данные от МинВОТ
- Эксперт рассказал, что Путин сделает с "ЛДНР" в случае провала Минских договоренностей
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной — журналист. ВИДЕО
- Захарченко отказался от «национализации» Vodafone
- В "ДНР" заканчиваются деньги? Соцсети сообщили о крупной проблеме Захарченко с зарплатами
- Выборы президента России в оккупированном Донецке и Луганске: ответ российского ЦИК окончательно разрушил надежды боевиков - подробности
- В «ДНР» пояснили, почему у «Феникса» украинский номер