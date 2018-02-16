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Выборы президента России в оккупированном Донецке и Луганске: ответ российского ЦИК окончательно разрушил надежды боевиков - подробности

16.02.2018 16:41
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Выборы президента России в оккупированном Донецке и Луганске: ответ российского ЦИК окончательно разрушил надежды боевиков - подробности

Главари боевиков Донбасса хотят, чтобы в ОРДЛО были открыты участки для голосования на выборах президента России, для чего отослали в Центризбирком РФ соответствующее письмо. Однако, как оказалось, население террористических "ДНР/ЛНР" не сможет отдать свой голос за Путина, поскольку по закону создание ИУ в "республиках" возможно только с согласия Киева, передает "Диалог.UA".

При этом в российском ЦИК заявили, что у желающих поучаствовать в выборах президента России жителей "ЛНР/ДНР" такая возможность будет. Но только в том случае, если они приедут голосовать на любой избирательный участок при дипломатических представительствах России в Украине или же на российскую территорию.

"На открытие там участков Киев должен дать согласие. Но Киев не даст согласия. Поэтому людям нужно поехать на любой участок наших дипломатических миссий в Украине, либо же выехать в тот же Ростов, Белгород, Орел", – заявил член ЦИК РФ Василий Лихачев.

Напомним, американцы разработали сценарий, способный повлиять на прекращение войны на Донбассе. Помимо прочего, разработанный США алгоритм предусматривает и проведение выборов на территории ОРДЛО.



Теги: Украина, Донецк, Донбасс, Путин, Луганск, Российская Федерация, ЦИК, выборы президента, ДНР, ЛНР
 
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