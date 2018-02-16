Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Жители оккупированного Донбасса не смогут проголосовать на выборах Путина

16.02.2018 13:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жители оккупированного Донбасса не смогут проголосовать на выборах Путина

Так называемая "Центральная избирательная комиссия" так называемой "ЛНР" направила в ЦИК России запрос об открытии избирательных участков в ОРЛО во время выборов президента РФ, которые состоятся 18 марта.
Об этом сообщает Апостроф с ссылкой на российское издание "Известия".
ЦИК РФ подтвердил получение данного обращения от "ЛНР", сказав, что данные вопрос находится в процессе "тщательного рассмотрения".
"Конкретной позиции по данному вопросу пока нет. Это большая группа избирателей, и мы думаем, как им помочь. Там не предусмотрено создание избирательных участков, потому что формально Киев должен дать на это согласие. Он его не даст. В таком случае люди смогут проголосовать на любом избирательном участке дипломатических представительств РФ на Украине — в Харькове, Львове, Одессе или в Киеве. Но это опасно, и у них остается только вариант — выезд на территорию РФ: в Ростов, Орел, Белгород или Смоленск", - отметил член ЦИК РФ Василий Лихачев.



Теги: Донбасс, Путин, голосование, оккупация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх