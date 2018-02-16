Жители оккупированного Донбасса не смогут проголосовать на выборах Путина

16.02.2018 13:59

Так называемая "Центральная избирательная комиссия" так называемой "ЛНР" направила в ЦИК России запрос об открытии избирательных участков в ОРЛО во время выборов президента РФ, которые состоятся 18 марта.

Об этом сообщает Апостроф с ссылкой на российское издание "Известия".

ЦИК РФ подтвердил получение данного обращения от "ЛНР", сказав, что данные вопрос находится в процессе "тщательного рассмотрения".

"Конкретной позиции по данному вопросу пока нет. Это большая группа избирателей, и мы думаем, как им помочь. Там не предусмотрено создание избирательных участков, потому что формально Киев должен дать на это согласие. Он его не даст. В таком случае люди смогут проголосовать на любом избирательном участке дипломатических представительств РФ на Украине — в Харькове, Львове, Одессе или в Киеве. Но это опасно, и у них остается только вариант — выезд на территорию РФ: в Ростов, Орел, Белгород или Смоленск", - отметил член ЦИК РФ Василий Лихачев.